TAJNU KRILA DECENIJAMA! Tita su svi OBOŽAVALI, a Seka Sablić se zgrozila kad joj je usred predstave uradio STRAŠNU stvar

Seka Sablić je jedna je od retkih umetnica bivše Jugoslavije koja je imala priliku da upozna bivšeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita. Iako većina onih koji su imali tu čast priča o njemu u superlativu, ona nije imala prijatno iskustvo kada je stala pred njega da izvede svoju tačku.

- Bila sam još student, bilo je to početkom šezdesetih. Bili su u nekoj sobi i mi smo onda jedan po jedan dolazili sa svojim tačkama, valjda na metar ispred Tita i Jovanke. Ja sam recitovala, odnosno to je bilo ‚‚trtljanje", neki su pevali... On me nikad nije impresionirao, nije me bilo strah niti sam imala tremu jer nije ni moja porodica bila na njegovoj liniji - ispričala je Seka i dodala:

- Ali nikad neću zaboraviti kako je pušio cigaru i dobacivao mi usred moje tačke, valjda je mislio da tako učestvuje. Bilo mi je to strašno, kasnije mi se to događalo po provincijskim pozorištima. Nije me to toliko čudilo, ali da jedan Tito s onim svojim držanjem tako dobacuje - rekla je ona.

