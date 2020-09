JEO SAM PRAZNU KIFLU, U VRTIĆU SAM SE SKINUO GO! Svi ga znaju kao Baću, a majka mu je bila prava ZVEZDA u velikoj Jugi

Upoznali smo ga kao inspektora u seriji "Ubice mog oca" i albanskog teroristu u "Balkanskoj međi", ali nam se pod kožu uvukao tek u ulozi Baće u "Južnom vetru"! Miodrag Miki Radonjić privatni život čuva daleko od javnosti. Poznati glumac je u svojoj ispovesti otkrio detalje iz detinjstva.

Dok se nije udala, Miodragova majka Branka živela je životom prave muzičke zvezde, a osamdesetih godina je na neki način bila povezana sa tada najvećom estradnom zvezdom Lepom Brenom.

- Dok se brat i ja nismo rodili, mama je bila veoma uspešna u muzičkom poslu, bila je prvakinja harmonike stare Jugoslavije. Mnogo je radila po svadbama, čak je išla na turneje po Evropi i Americi. Tih osamdesetih godina njen menadžer je bio čuveni Raka Đokić, koji je tada zastupao i Lepu Brenu. Imao je samo dve klijentkinje, Brenu i moju mamu. Onog momenta kada se mama odlučila da osnuje porodicu, karijeru je ostavila po strani i posvetila se nama.

Otac Nenad je završio građevinski fakultet i radio je na raznim mestima. Kada sam bio mali, bio je zaposlen pri vojsci, jedno vreme i u Novom Sadu, pa je iz Beograda putovao svakog dana kolima.

Miodrag se priseća da se često u njihovoj kući orila muzika i da mu je jedna od glavnih zanimacija u tom periodu bilo pevanje.

- Mama je često svirala harmoniku ili klavir, a brat i ja bismo pevali, naročito na slavama. Izvodili smo narodne pesme od "Stani, stani, Ibar vodo", pa sve do "Hej, momci mladi" grupe "Legende", uz koju smo i đuskali.

Popularni glumac kaže da je tokom osnovne škole bio nestašan i da zbog loše ocene iz vladanja nije dobio Vukovu diplomu.

- Dešavalo se da se pobijem sa nekim, ali nikad nisam uzimao ciglu da tom nekom razbijem glavu. To se retko dešavalo u mojoj generaciji, što se ne bi moglo reći za današnju omladinu. Danas osnovci sa sobom nose boksere i noževe, a toga nije bilo u moje vreme, bez obzira na to što smo odrastali u mnogo opasnijem trenutku, a i država je bila u većem haosu. Znao sam da se pobijem, ali sam isto tako znao i da zaštitim slabije od sebe. Imao sam sve petice, osim iz vladanja i zbog toga nisam mogao da budem vukovac.

Kad je krenuo u prvi razred, nije uvek imao novca za užinu.

"Sećam se da smo brat i ja od roditelja dobijali dva dinara. To je bilo dovoljno da kupimo kiflu i jogurt. Uzimali smo kuflu i unutra je punili majonezom, senfom i kečapom, da ne bude baš skroz prazna. Nije bilo pečenice i kačkavalja. Tada se niko od mojih vršnjaka nije izdvajao, svi smo bili u istoj situaciji. Niko nije nosio skuplje patike od drugug, već smo svi živeli u iluziji da je sve tako normalno", priča glumac.

Prva ljubav mu se dogodila u sedmom razredu osnovne škole.

- Sa prvom devojkom sam se smuvao na ekskurziji u sedmom razredu, tada sam se prvi put i poljubio. Ta veza je trajala oko meseca dana. Prvo seksualno iskustvo imao sam u srednjoj školi. Ispričaću vam i jednu zanimljivu situaciju iz vrtića. Vaspitačica je jednu drugaricu i mene zatekla gole u kabini toaleta. Stajali smo tako jedno naspram drugog i gledali se. Imali smo svega pet godina. To je bio pravi skandal u to vreme. Zvali su moju majku, koja se šokirala i baš me je izgrdila zbog toga.

Ljubav prema sedmoj umetnosti bila je tu tokom čitavog njegovog odrastanja, tako da je upis na FDU bio logičan korak.

- Moja pokojna baka Danica je stalno na video-kasetama snimala seriju "Bolji život" i puštala je meni i mom bratu kada smo bili nemirni. Ne samo tu seriju nego i "Srećne ljude" i "Vruć vetar". Brat i ja smo često kao klinci ponavljali replike iz tih serija i na taj način smo se igrali glume. Obožavali smo Poparu, koga je glumio Zoran Rankić, on nam je bio omiljeni lik u seriji.

Priznaje je da je u jednom trenutku svog života bio na raskrsnici i poželeo da odustane od profesije koju je izabrao. - Hteo sam da batalim sve i odustanem od glume. U jednom momentu sam posumnjao u sebe, u smislu da li sam uopšte rođen za ovaj posao. Zanimalo me je i kakva će biti moja perspektiva. Kad god sam se tako osećao, na kraju sam ipak pronalazio snagu u sebi da nastavim dalje. I onda kada niko nije verovao u mene, ja jesam. Da nije tako, onda ne bih ni bio stvoren za ovaj posao - zaključuje Radonjić.

