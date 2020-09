VOLIM SVE U BEOGRADU, ČAK I ONO ŠTO NE VALJA: Branka Katić nakon 20 godina na srpskoj sceni, a nije krila EMOCIJE!

Branka Katić kaže da joj je na početku izolacije tokom pandemije korona virusa bilo teško dok se nisu navikli na to da su jedni s drugima 24 sata i da ne mogu da izađu.

"Životi svih nas su se drastično promenili i koliko god da mi je žao ljudi koji su stradali od bolesti mislim da je negde to usporavanje brzine, ustvari, nešto što je možda i dobro u ovom vremenu. Jurcamo non-stop i stalno smo na telefonima i stalno smo bombardovani informacijama. Tako da negde posle nekog vremena mi je čak i prijalo. Imam sve vreme ovog sveta da radim šta želim, gledali smo filmove, čitali knjige", rekla je ona.

Branka se udala za britanskog reditelja Džulijana Farinija, pa kako kaže navikla je da živi na relaciji London-Beograd.

"Deca su velika, ne treba im mama, kao dok su bili manji. Vole i oni i suprug da dođu u Beograd. To su sada male relacije. Teže nam je bilo dok smo živeli u Americi, kada je put trajao po 20 sati. To mi je teže padalo, a ovo sada nije mnogo. Beograd je uvek moja prava kuća, gde se ja osećam svoj na svome. Volim sve, čak i ono što mislim da ne valja. London je velika metropola. Za početak ta kulturna ponuda je jako velika da uvek možeš da nađeš nešto da ti hrani dušu. Kada sam otišla iz zemlje, imala sam lepu karijeru. Publika je volela to što sam radila i imala sam mogućnost da dobijem velike i prave uloge. Mislim da zbog akcenta nisam uopšte mogla da igram sve što bih volela da sam tamo igrala, a opet sam imala sreće da sam svih ovih dvadeset godina radila u kontinuitetu. Upoznala sam razne divne ljude koji se bave mojim poslom. Možda je i zbog godina u kojima sam lepše biti tamo odakle si, gde su melodije, mirisi, prizori i ljudi koje voliš, sve ti je nekako poznato i draže", kaže Branka.

Branka otkriva da li će naslednici krenuti stopama njenog supruga ili njenim kada je posao u pitanju.

"Moguće stariji da bude reditelj, mlađi je talentovan za glumu i čak je član jedne omladinske gupe jednog profesionalnog pozorišta u Londonu. Vidim da uživa u tome. Ništa me ne pita, ni za savet", izjavila je glumica.

