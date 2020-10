BEOGRAĐANKA UZBURKALA DRUŠTVENE MREŽE: Ne peglam ništa, za 20 godina braka popeglala sam samo jednu KOŠULJU, a evo zašto!

Žene u braku imaju mnogo obaveza, neke same sebi nametnu, a neke su po prirodi već rezervisane samo za nju - kuvanje, pranje, peglanje... Uz sve te kućne poslove, moraju da vode računa i o svom izgledu, ali i kako se ophode prema muževljevoj rodbini.

Jedna Beograđanka htela je s nama da podeli svoje decenijsko bračno iskustvo. Ovo je njena ispovest:

"Suprug i ja smo se verili dva meseca posle zabavljanja. Poznavali smo se skoro dve godine, imali smo iste prijatelje, ali nismo odmah na prvi pogled "kliknuli". U stvari, on je dve godine pokušavao da me odvede na piće, a ja sam imala dečka. Dočekao je da ponovo budem sing i, iz radoznalosti sam otišla na piće. Trebalo je neko vreme da sve legne na svoje, ali posle dva meseca, znalo smo da smo stvoreni jedno za drugo, pre svega on za mene jer je veoma STRPLJIV. Venčali smo se i ja sam se odmah prihvatila uloge supruge. Otišli smo i na medeni mesec, i uživali smo svih 10 dana - svaki dan smo se svađali, to nije teško sa mnom, ali smo se i voleli. Kad smo se vratili u stvaran život, htela sam da mu budem prava supruga - da ga dočekujem s posla sa gotovim ručkom, da ima i da zasladi, ali i da bude opeglan. Budući da na posao ide u odelu, i da svaki dan menja košulje, želela sam sa ponosom da mu pokažem kako sve oprala i sve popeglala. Bilo je tu bogami za prvi put desetak košulja. Sve sam mu ispeglala, savila i sarme i zadovoljan sačekala ga da dođe s posla. Naravno, odmah sam se pohvalila i pokazala kako sam celi dan provela posvećena samo njemu. Ne znam šta sam očekivala, ali to što je izgovorio nisam ni u najgorem ludilu.

"Baš lepo, ali moja mama bolje pegla od tebe! Vidiš, ova linija...", ne znam da li je bio svestan šta je rekao, ali ja jesam,

Volim da kažem kakva sam glupača tad ispala, jesam vala baš... Više nisam nikad dozvolila.

"Od sad nek ti mama pegla, ja sigurno neću", samo sam ga prekinula i izašla iz sobe.

Od tog dana, negde 11 dana od našeg venčanja pa do danas, evo već 20 godina, nisam mu opeglala nijednu stvarčicu, i ne mislim, on to tako dobro pegla, baš kako i njegova mama.

