ZBOG BAJAGE ĆEMO NA TERAZIJAMA PEVATI I NARODNJAKE: Danijel Korša o novom mjuziklu, odrаstanju i muzičaru čije hitove izvodi!

Nakon sedmomesečne pauze, Pozorište na Terazijama od 9. oktobra nastavlja sa radom, čak deset puta ovog meseca na njegovom repertoaru biće samo novi mjuzikl "S druge strane jastuka" u režiji Juga Radivojevića.

Radnja predstave nastale po tekstu Stevana Koprivice, u kojoj dominiraju hitovi Momčila Bajagića Bajage, odvija se na Terazijama i prati priču mladog muzičara Bože, koga tumači Slaven Došlo, njegovog najboljeg prijatelja Saleta (Danijel Korša) i studentkinje Tamare, koju igra Milena Živanović.

foto: Marina Lopičić

Prvi put je u Pozorištu na Terazijama kompletan glumački, baletski, horski i orkestarski ansambl sve vreme na sceni, a Danijel kaže za Kurir da se oseća kao da je na rok koncertu.

- Reditelj Jug Radivojević je odmah na prvoj probi osmislio koncept. Prvi put u predstavama nemam bubice i numere pevamo na mikrofon. Ideja je da se prikaže otuđenost ljudi za vreme korone, ali i ranije. Lepa je priča, ali jedino se u celoj predstavi gledaju samo Slaven i Milena. Mi ostali imamo veoma neozbiljan zadatak i ne gledamo se uopšte dok igramo scene. Nas dvojica sedimo ili stojimo i gledamo samo u publiku. Nezgodno je kad ne znaš šta radi partner pored tebe. Nije dozvoljena nikakva improvizacija - objašnjava Danijel i naglašava da se najviše plaši da ne ispadne da igraju radio-dramu.

foto: Dragana Udovičić

Glumac smatra da mnogi neće prepoznati Bajagine pesme jer neki aranžmani vuku na pank.

- Sale je umetnik. On svoj posao doživljava kao da radi za sebe. Nismo napravili to da je moj lik Bajaga, već je cela predstava omaž njegovom radu. Kad smo pažljivo slušali opus, on u stvari piše samo o ljubavi. Mjuzikl "S druge strane jastuka" je predstava o ljubavi i svemu što može da se voli - kaže Danijel i dodaje:

foto: Tamara Trajković

- Mislim da će publici da bude zanimljivo da čuju i kako zvuči prva gitara na kojoj je Bajaga svirao na početku karijere. Biće puno malih poruka. Korša otkriva da se u njegovoj kuću slušala Lepa Brena.

foto: Ana Paunković

- Otac je bio fan te muzike. Pronašao sam se kao tinejdžer više u panku. Iz Bajaginog opusa više mi prijaju "Jahači magle", "Muzika na struju", "Tišina", "Ako treba da je kraj" i "Dobro jutro". Pokušaćemo na sceni da donesemo rok koncert. Niko to nije radio, a ja, dok sviram gitaru, šetam se ljudima preko naslona - ističe Danijel i otkriva da glasom najviše kao Bajaga zvuči njegov kolega Vladan Savić.

foto: Printscreen

Prvi put u istoriji Pozorišta na Terazija čuće se i jedan narodnjak. - Spontano je pesma "Nek ti jutro miriše na mene" završila u predstavi. Kristina Savić je na nekoj od proba na sceni slave zapevala pesmu Vesne Zmijanac. Mi smo bili gosti kao muzičari na tom veselju. Sviramo "Muziku na struju", a onda se svira nešto potpuno drugačije. Bajaga je pravio muziku za narodne pevače. Kristina to peva punim glasom. Pozorište na Terazijama gaji potpuno drugačiji repertoar - zaključuje Korša.

Gluma mu je samo hobi Danijel Korša završio je glumu u klasi profesora Vladimira Jevtovića, gde je upoznao i svoju suprugu i koleginicu Kristinu. - Biti glumac i dalje mi je hobi. I dalje flertujem između tog hobija i profesionalnog glumačkog života. Najviše mi smeta to oko glume i radim samo uloge koje mi prijaju - objašnjava umetnik.

