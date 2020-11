IZGLEDAO SAM KAO LEŠ, MOJ BRAT TO NIJE PREŽIVEO: Nele Karajlić o bolesti i paklu kroz koji je prošao a ovo je sad rekao o Sarajevu

Poznati muzičar Nele Karajlić tvrdi da je zbog nemarnog načina života izgledao kao leš, ali da nije obraćao pažnju na to jer je imao utisak da se svet zbog njega okreće.

Pre devet godina život je kao opomenu dodelio “zdravstveni žuti karton” Neletu Karajliću. Imao je sreće da se u trenutku srčanog napada nalazio blizu bolnice, a zahvaljujući pravovremenom reakcijom lekara prošao je bez ozbiljnijih posledica. Gostujući u emisiji “Preživeli” na K1, Nele je otkrio šta je bio uzrok infarkta.

- Ono što je najviše uticalo je način mog života. To se nije znalo u kom sam avionu, gde slećem, gde nastupam. Izlazim na scenu u Rojal Albert holu i pitam kako se zove ovaj grad, kažu mi pa London. To je bilo strašno koliko nisam znao gde sam, jer sam sinoć bio u Parizu, a preksinoć ko zna gde i sve tako. Radili smo 100 koncerata godišnje, a to je užasno teško jer se non stop putovalo - iz aviona u autobus, kola, kombi, pa nazad opet, i svaka dva dana si bio u drugom gradu - kaže Karajlić te objašnjava da ga je takav način života naveo da se oseća kao da “ima krila”:

- Trebalo je jedan malj da me opali u glavu, tačnije u srce, da bih shvatio da nisam svemoguć. Izgledao sam kao leš, svi najbliži su mi govorili da tako izgledam. Ali, ti kad misliš i osećaš da imaš krila, ti sebe ne vidiš. Onda imaš dva osećaja - prvo je osećanje apsolutne moći da ti sve možeš izdržati i sva ta velika putovanja i gust raspored i nabijen tempo. A drugo, misliš da ništa ne može bez tebe, pa se petljaš i u posao vozača. Daj idi ovuda, ma daj meni da vozim, i onda gubiš potpunu kontrolu nad sobom. Ne samo da ne osećaš svoje limite i ograničenja, a svaki čovek ih ima, već misliš da planeta neće moći bez tebe da se okreće. Ja sam bio osnivač i frontmen jednog rok benda i mislio sam da imam toliku moć, a zamislite kakav utisak onda ima jedan državnik na funkciji i koja je to količina energije koju treba usmeriti u pravom smeru. Nisam smeo sebi to da dozvolim, da doživim infarkt u 48. godini. Srećom on nije bio mnogo jak, ali recimo moj brat nije preživeo srčani udar. Ja jesam, ali izgleda da nam je to slaba tačka u porodici.

Nele se tokom emisije takođe prisetio i incidenta koji se dogodilo prilikom njegove posete Sarajevu nakon više od dve decenije napuštanja rodnog grada. Te 2015. godine ispred jednog restorana čuvenog muzičara čekala je razjarena rulja sa motkama i sekirama, te je policija morala da ga izvede kroz skriveni prolaz iz restorana. A on je odmah napustio Sarajevo i više se nije vraćao.

- Apsolutno sam znao da mora biti neko s**anje i znao sam da ću bez ikakve potrebe napraviti neku vrstu provokacije. U tom trenutku, već dve, tri godine sam ispaljivao drugara da dođem kod njega u Sarajevo i svi su mi govorili ma daj Nele idi slobodno. Čak i moja supruga, koja je najopreznija osoba koju znam, rekla je, ma daj ko da će tebe neko dole sada da prepozna. Međutim, ja sam zaboravio na moć društvenih mreža i da će vest da sam u Sarajevu odmah biti onlajn i samim tim istog momentna dostupna svima - ispričao je Nele te dodao da razlog što je nepoželjan u rodnom gradu vidi u tome što tamo ne postoji tolerancija i demokratija:

- Ne možemo Sarajevo da uniformišemo, ima tu dobar deo ljudi koji mene razume i kojima sam još uvek neki faktor. Tu se radilo o presudo građanskom konceptu, koje nema uporišta, sem da anatemiše nekoga da je nacionalista. Problem je što smo mi koji smo napraviti identitet tog grada, otišli iz njega. To je sve ponovo krenulo, da je Nele četnik, kada sam rekao da je iz Sarajevo otišlo 200.000 ljudi. Ne pričam namerno koje su nacionalnosti bili ti ljudi, ali je poneta da su svi nosili identitet Sarajeva i to su činjenice.

Ipak Karajlić je otkrio da njegova deca i supruga neometano idu u prestonicu Bosne i Hercegovine.

- Jedan od motiva da napišem svoju knjigu „Fajront u Sarajevu“ jesu bila i moja deca. Želeo sam da shvate neke stvari iz te knjige, oni su ti koji su sve to preživljavali. Oni danas obožavaju Sarajevo i često idu bez mene tamo. Pronašli su se u tom sarajevskom šarmu i sami ga neguju.

