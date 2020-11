BIO JE BOLESTAN, TAD JE VEĆ IZGUBIO GLAS, SEDEO JE U FOTELJI: Aljoša Vučković i Feđa Stojanović o poslednjem sa voljenim Dragojlom

Glumac Mirko Babić, poznatiji kao Dragojlo iz serije "Selo gori, a baba se češlja", umro je u 72. godini, a kolege Aljoša Vučković i Feđe Stojanović prisetili su se poslednjeg susreta sa njim.

- Bili smo kolege i Mirko je moj dobar drug i mnogo mi je žao što je izgubio bitku. Nismo se viđali jer je on živeo van Beograda i zbog ove situacije nismo ni imali priliku. Znam da je bio bolestan i baš mi je žao - rekao je Aljoša.

- Mirko i ja smo klasići, bili smo zajedno kod Milenka Maričića u klasi, on je došao iz Kragujevca, bio je prostodušan, jednostavan i srdačan čovek. Ostalo mi je u sećanju, kad smo diplomirali svi smo bili pozvani u neka elitna pozorišta i Mirko je bio pozvan u Atelje 212. Međutim, on je to odbio i rekao ne, ja se vraćam u svoj Kragujevac. Mi smo svi bili u čudu, a on je poručio, kad ja budem igrao kralja Lira vi ćete da nosite tacne i to se stvarno i dešavalo u početku - kroz setu i osmeh se prisetio Feđa uspomena sa Mirkom, kao i one kada je Mirko uz lavinu emocija ispraćen u penziju u njegovom matičnom pozorištu:

- Tada je već bio izgubio glas, sedeo je na pozorinici u nekoj fotelji, a Aljoša i ja smo došli da mu odamo počast kao klasići. To je bilo tako toplo i bolno veče. On se samo smejao, nije mogao glas da pusti na žalost, ali je sijao pozitivnom energijom. Skoro smo gostovali u Kragujevcu i baš sam mu poslao poruku da sam došao u njegov rodni grad, a on mi se zahvalio. O njemu imam samo pozitivna sećanja, on je bio čovek koji je jednostavan, što je danas retko sresti - čoveka za koga znate šta misli i znate da je dobronameran.

