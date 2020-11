MIRKO BABIĆ SE GODINAMA BORIO SA OPAKOM BOLEŠĆU! Dostojanstveno i u tišini se lečio ČETIRI godine da NIKO ne zna, kolege SLOMLJENE

Glumac Mirko Babić umro je u 72. godni, a pre četiri godine čuveni glumac se lečio od karcinoma grla.

- Tek sam sinoć saznala. Šokirana sam. Nisam znala da je Mirko bolestan jer smo snimali pre dva meseca. Posebno ga cenim kao čoveka i kolegu i jedva čekam da se oporavi. Mi smo stara ekipa i kao familija smo. Ovim putem bih mu pružila veliku podršku i da nam što pre ozdravi naš Dragojlo! - rekla je tada za glumica Ljiljana Stjepanović.

- Primetio sam izvesne promene i o tome razgovarao sa njim i njegovom ćerkom Tamarom. Uveravao me je da se redovno kontroliše i da je sve u redu. Vest o njegovoj bolesti me je uzdrmala. Mirko mi je više od kolege - mi smo kao braća. Još od filma „Na putu za Katangu“, čiji sam scenarista a koji je režirao Živojin Pavlović, Mirko je igrao gotovo u svakom mom projektu. To je veliki čovek čija dobrota i odanost prevazilaze kosmičke granice. Pošto ga odlično znam - siguran sam da će pobediti bolest i da će kao Dragojlo nastaviti da pleni srca i duše gledalaca. Nemojte da se ljutite - ali, ne pada mi na pamet da ga menjam - čekam mog Dragojla ispred kamere - govorio je Radoš Bajić kada je saznao za Mirkovu bolest.

Podsetimo, danas je Radoš Bajić u čijoj je seriji "Selo gori, a baba se češlja" Mirko igrao čuvenog Dragojla saopštio tužne vesti.

- Osvanuo je težak, tužan i veoma sumoran dan. Srbija je ostala bez još jednog velikog čoveka. Napustio nas je moj brat, veličanstveni glumac i odani prijatelj, prvak drame Narodnog pozorišta „Joakim Vujić“ u Kragujevcu, prvak dobrote, plemenitosti i lepote… Naš dragi Mirko… Ne zna se - da li je bio veći i bolji umetnik ili čovek? Rekao bih – bio je i jedno i drugo… Jedinstven, grandiozan i neponovljiv… Nemoj da se ljutiš… i počivaj u miru dragi moj Dragojlo…

Ono po čemu je Mirko Babić bio poznat širokim narodnim masama svakako je uloga domaćoj seriji "Selo gori a baba se češlja", u kojoj je Mirko igrao Dragojla.

Pored te uloge, Mirko Babić je od početku svoje karijere imao zapažene uloge u brojnim televizijskim serijama i filmovima. Neki od filmova i serija u kojima je igrao su i : " Stići pre svitanja ", " Vruć vetar " ( uloga sudskog izvršitelja ), " Dr " iz 1984. godine ( uloga dr Milorada Cvijovića, koja je u kasnijim ekranizacijama ove Nušićeve komedije bila poverena i Branislavu Lečiću ), " Kraj dinastije Obrenović " ( uloga majora Milosava Živanovića ), " Moj rođak sa sela " ( uloga Marka ), " Ravna gora " ( uloga Obrada ) i mnoge druge.

