TIKA I BORA SU PREMINULI JEDAN ZA DRUGIM, U DVA DANA, A ŽIVOT IH PRE NEKOLIKO GODINA SPOJIO: Evo šta je glumcima bilo zajedničko

Tihomir Tika Arsić i Borivoje Kandić, dva velika glumca, preminula su jedan za drugim.

Međutim, to nije jedino što ih sada vezuje. Naime, njih dvojica su zajedno igrali u seriji "Vuk Karadžić" u kojoj je Kandić tumačio lik mladog prosvetitelja i reformatora srpskog jezika Vuka Кaradžića, dok je Arsić igra Branka Radičevića.

– Krenuo sam za Podrinje, bio je prvi dan snimanja “Vuka Karadžića”, ali pukne guma na autobusu i ja krenem peške ka hotelu “Banja Koviljača”. Vidim stoji neka gomila ljudi, ne znam ko su, ali im kažem da treba da glumim Vuka Karadžića.

- Odmah su me stavili na konja i praćen aplauzima došao sam do mesta snimanja. Iako nepoznat, stigao sam kao zvezda. Posle, kada je serija emitovana, nisam mogao da verujem šta me je snašlo, bila je to nenormalna popularnost. Ta serija je, bez obzira na sve manjkavosti, imala neverovatan odjek.

- U to vreme sam živeo u Zemunu i jedne večeri sam u svom ulazu zatekao devojku koja je došla iz Virovitice i tu uporno čekala da bi me upoznala. Moja bivša žena čuva sanduke i sanduke pisama iz svih krajeva Jugoslavije. Naravno, sve to prođe, ali tada sam mislio da sam najvažnija osoba na planeti - govorio je on u intervjuu za magazin "Gloria".

Arsić se u ovoj seriji proslavio kao Branko Radičević, a pamtićemo ga i po mnogim drugim ulogam kao što su Jocika u “Velikom transportu”, Čajka u “Igmanskom maršu”, Buda u “Balkan ekspresu”, Todor u “Uslovnoj slobodi”, Inspektor u filmu “Dečko koji obećava”, Baron u “Ubicama moga oca”…

Tihomir Arsić preminuo je u juče u 64. godini posle duge i teške bolesti, a predlog njegovog Narodnog pozorišta u Beogradu je da bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana.

Veliki glumac će biti sahranjen u subotu, 12. decembra, na Novom groblju. Opelo počinje u 14h, a sahrana u 14:30h.

