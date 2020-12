SAHRANA TIKE ARSIĆA U SUBOTU! Poslednji oproštaj u Aleji zaslužnih građana, a Ivana Vujić neutešna zbog gubitka dragog prijatelja!

Tihomir Tika Arsić preminuo je u juče u 64. godini posle duge i teške bolesti, a predlog njegovog Narodnog pozorišta u Beogradu je da bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana.

Veliki glumac će i biti sahranjen u subotu, 12. decembra, na Novom groblju. Opelo počinje u 14 časova, a sahrana u 14.30, potvrdili su za Kurir iz nacionalnog teatra.

U jednom intervjuu u septembru Arsić je kazao da i uprkos teškoj bolesti ne krije da je veliki borac i da se nada da će uskoro moći da se vrati na daske koje život znače.

"Mnogo mi nedostaje gluma pogotovo sad kad shvatim da nemam mnogo vremena. Očekujem krajem meseca da se možda vratim u svoje matično Narodno pozorište i ponovo odigram predstavu, ukoliko sve bude kako treba." govorio je tada Arsić.

foto: Ana Paunković

Upravnica Ivana Vujić nije stigla dragom kolegi još sa studija da ispuni želju.

"Tihomir Arsić je bio naš dragi kolega, koji je do poslednjeg dana brinuo za svoje pozorište. Njegov odlazak je veliki gubitak za Narodno pozorište. On sigurno već sada s Predragom Ejdusom i Markom Nikolićem priprema neku novu predstavu. Uvek je teško kad ode glumac... On je bio stub pozorišta. Mi ćemo od Arsića učiti da budemo istrajni i kako da volimo svoje pozorište", rekla je Ivana Vujić za Kurir.

Kurir/ Foto: Damir Dervišagić

Kurir