BIO JE SPREMAN DA SE BORI S BOLEŠĆU DO POSLEDNJEG DAHA: Tihomir Stanić se prisetio poslednjeg susreta sa Tikom Arsićem

Tihomir Tika Arsić, velikan srpskog glumišta, napustio nas je danas u 64. godini, posle duge i teške borbe s rakom pankreasa. Brojne kolege proslavljenog glumca uveliko se opraštaju od njega putem društvenih mreža, a o njihovim zajedničkim počecima, kao i poslednjem susretu.

- Tikicu sam upoznao pre 40 godina, klinci smo bili kada smo snimali neku televizijsku dramu... I od tad se volimo, od tad smo se trudili baš da ostanemo prijatelji zato što često su nas brkali - često su mene, kad bih nešto radio, pisali da to radi Arsić, njega su isto brkali. Postojali su i ljudi koji su želeli da nas posvađaju zbog raznih stvari. Nekako, nas dvojica smo se prećutno dogovorili da sve što zabrljamo i sve što ne smemo da priznamo da smo uradili - prebacimo na onog drugog - prisetio se Stanić, koji je potom ispričao kako je izgledao njegov poslednji susret sa Arsićem.

- Poslednji put kad sam ga video, njegov izgled je govorio potpuno suprotno od onog kako se on ponašao... On je bio spreman da se bori sa bolešću do poslednjeg trenutka - ispričao je Stanić u Nacionalnom dnenviku na Pinku.

