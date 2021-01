DRAGAN PETROVIĆ PELE SE SLOMIO KAD JE ČUO JEZIVE ISPOVESTI: Mika Aleksić je ZLOSTAVLJAO više mojih studentkinja, STID ME JE

Dragan Petrović Pele kaže da mlada glumica Iva Ilinčić (24) nije jedina njegova studentkinja koju je seksualno zlostavljao Miroslav Mika Aleksić (68). Slavni glumac priznao je da ga je potpuno slomilo kada je od svojih učenica čuo šta se sve dešavalo u "školi strave i užasa" u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu.

Peletu je pozlilo dok je iz prve ruke slušao svedočenje mladih glumica koje odreda optužuju Aleksića za silovanje i bludnje radnje.

foto: Dado Đilas

- Iva, nažalost, nije jedina koju je Mika zlostavljao. nekoliko mojih učenica se javilo i ispičalo šta su proživele u toj školi. Bio sam šokiran. Rekao sam im da sam uvek tu za njih i da sam im na praspolaganju 24 sata što god da im treba. Znam da se posle Milene Radulović i Ive još devojaka javilo policiji. Čuo sam da se broj Aleksićevih žrtava povećava iz sata u sat - kaže slavni glumac i dodaje da ga je to veoma potreslo.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Uznemirio sam se kada su mi studentikinje ispričale na koji način su zlostavljane. Želele su da to od njih čujem a ne da saznam iz medija. Potpuno sam se slomio kada sam čuo šta su preživele, obuzelo me je osećanje stida. Ništa o tome nisam znao, niti sam naslućivao. Morao sam da pojačam terapiju, jer mi zbog svega ovoga adrenalin čas skače čas pada. Šta mislite kako mi je bilo kada sam sve te jezive priče slušao iz prve ruke. Nisam znao šta toj deci da kažem, kako da im priđem, zadesilo me je nešto sasvim nepoznato i razarajuće, nešto što poražava do nogu.

Pele ne želi da otkriva imena ostalih svojih studentkinja koje su preživile Mikino zlostavljanje ali naglašava da je reč o mladim devojkama.

- Sve Aleksićeve žrtve su bile na početku karijere, veoma su mlade i tek su krenule da krče put u ovom poslu. A posle svega što im se dogodilo, treba da ostanu zdrave i prave, fizički i mentalono, a ne da im se glumački svet zgadi još na prvom koraku. Bojim se da je toliko strašno to što su te devojke preživele u Mikinoj školi da takav zločin nikada neće moći da zaborave.

foto: Dado Đilas

kurir.rs/Informer

