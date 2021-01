DECI ISPIRAO MOZAK: Aleksić negovao kult vrhovnog autoriteta, odvajao ih od porodice, pa ih zlostavljao i silovao! MIKINA SEKTA

Devojčice u suknjama, dečaci u pantalonama, na početku časa izgovaranje molitve „Očenaš“, stroga pravila i najvažnije pravilo - šta se desi na času, ne deli se sa članovima porodice, a Mika Aleksić je vrhunski autoritet. Prema svedočenjima polaznika, ovo se dešavalo iza vrata uglednog studija za glumu Miroslava Mike Aleksića u Beogradu koga su nekadašnje učenice prijavile za silovanje i seksualno zlostavljanje.

Po načinu na koji je Aleksić tretirao svoje učenike, moglo bi se reći da je on njima od prvog dana ispirao mozak, a gledajući unazad, Aleksićeve žrtve su saglasne da je škola glume ličila na sektu.

Dominantan

Posle glumice Milene Radulović, o paklu kroz koji je prolazila progovorila je i njena koleginica Iva Ilinčić, koja je u Mikinu školu krenula sa 10 godina, a u njoj ostala do upisa na fakultet. Kako je rekla u ispovesti za Blic, sve što se dešavalo podsetilo ju je na princip sekte u kojoj je nesvesno bila. - Tada nisam to razumela. Mislila sam da je to ne druga porodica, već naša proširena porodica. On je poništavao autoritet roditelja, jako inteligentno, postavljao sebe kao apsolutno dominantnog. To nije izazivalo samo strah i poštovanje već ogromnu ljubav - izjavila je u ispovesti Ilinčićeva i nastavila: - Osećaš da mu pripadaš, da mu stalno nešto duguješ, pa kad se i dese tako loše stvari, ti razmišljaš kako on tebi želi dobro.

foto: Kurir

DANAS DVA POKLONA U KURIRU! Drveni stalak s likom Svetog Jovana Krstitelja u zlatotisku i Sasomange oglasnik

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista reci Jordan. Tim povodom u dnevnim novinama Kurir čeka vas dva poklona - DRVENI STALAK S LIKOM SVETOG JOVANA KRSTITELJA U ZLATOTISKU i Sasomange oglasnik!

Praznik Svetog Jovana Krstitelja posvećen je Isusovom rođaku poznatom kao Jovan Preteča. Jovan se zove Krstitelj jer je, po verskom učenju, krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je najavljivao Hristov dolazak.

Kao drugi poklon dobićete dodatak Sasomange oglasnik:

U Sasomange oglasniku ćete naći odabrane oglase za kupovinu i prodaju stanova, kuća, placeva, garaža, automobila, telefona, televizora, miksera, muzičkih instrumenata, nameštaja... Bukvalno za bilo šta!

Sasomange je novi onlajn oglasnik, koji se sastoji od internet portala i aplikacija, dostupnih i za iOS i za Android platforme, a svake srede uz dnevne novine Kurir dobijate na poklon selekciju besplatnih malih oglasa. Celokupnu ponudu oglasa možete pronaći na Sasomange.rs, gde vas čeka preko 390.000 aktivnih oglasa u više od 90 kategorija i potkategorija. Sasomange – jedno mesto na kom ima sve!

foto: Kurir

Kurir / Jelena Ivić

Foto: Dado Đilas

Kurir