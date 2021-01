NOVA ŽRTVA PROGOVORILA O TORTURI MIKE ALEKSIĆA! Posle Milene i Ive još jedna devojka se oglasila o ZLOSTAVLJANJU!

Osim glumica Milene Radulović i Ive Ilinčić, Miroslava Miku Aleksića policiji su prijavile još četiri devojke, koje su pohađale njegovu školu glume u Beogradu. One se takođe bave glumom i studentkinje su.

Ono što je najvažnije u ovoj situaciji, sve devojke se drže zajedno i redovno se podržavaju, čak i na društvenim mrežama.

Drže se zajedno

- Otkako je Milena prva progovorila, one su počele da dele na Instagramu njenu ispovest, da pozivaju druge žrtve da se jave nadležnim institucijama, poručuju im da ne treba da se boje i da je ovo način da dođu do mira posle traume koju su preživele. Njihovi statusi su izuzetno dirljivi i govore o jačini i hrabrosti mladih devojaka da stanu na put sistemskom zlostavljanju - kaže izvor Kurira i dodaje da svi postovi nose oznake „nisi sama“ i „carice“.

Mlada glumica, koja se pojavljivala u dečjim serijama, a koja je takođe prijavila Aleksića policiji, podelila je ispovest Milene Radulović i poslala snažnu poruku.

- Najhrabriji čin je prekinuti ćutanje i suprotstaviti se autoritetima. Ljudima je jedini zadatak da decu nauče ljudskosti. Za sve nas koji nismo dozvolili da se još i jedno dete nađe u ovoj situaciji ovo je veliki dan - napisala je jedna od Aleksićevih žrtava, dok je druga navela: „Ljubav je pobedila, mi smo pobedili. A one - one su sebe pobedile“, označivši na fotografiji Milenu Radulović i još jednu od žrtava.

Iva Ilinčić, koja je u ispovesti detaljno opisala kroz kakav je pakao prošla, takođe se oglasila na Instagramu.

- Istina oslobađa, dragi prijatelji. Konačno smo progovorile. Hvala Mileni što je neviđeno hrabra i što je povela ovu borbu. Što nas je uverila da pravda ipak postoji. Hvala devojkama koje su sa nama ostale do kraja. Hvala i svim devojkama koje nisu istupile i plaše se, znam kako se osećate, godinama sam bila kao vi. Konačno se ne stidim i nemam čega da se stidim i briga me. Sramota nije moja. Budite hrabre jer stvarno niste same. Obećavam - napisala je Ilinčićeva i zahvalila roditeljima, prijateljima i inspektorki Vesni Gašić.

Osam silovanja

Podsetimo, Mika Aleksić, vlasnik škole glume za decu „Stvar srca“, uhapšen je u subotu, a juče mu je određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je od 2008. do 2020. počinio osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih radnji nad šest devojaka, koje su pohađale njegovu školu, a neke su u vreme zlostavljanja bile i maloletne.

Šokantno svedočenje voditeljke Jovane Jakić Bata Miladinović je masturbirao nad učenicom od 12 godina Jovana Jakić, voditeljka televizije Hepi, za Mondo je ispričala detalje užasa iz škole Mike Aleksića koju je kao dete pohađala, a čak je istakla i da je pokojnog Batu Miladinovića, inače Aleksićevog mentora, videla dok je vršio bludne radnje. foto: Happy TV Printscreen Ona je posvedočila da je u grupi Bate Miladinovića bila najmlađa i da je videla bludne radnje koje su se dešavale pred svima. - Bata Miladinović je naterao devojčicu koja je tada imala 12 ili 13 godina da pročita tekst nagnuta napred, dok joj je on stajao iza leđa i masturbirao. Ona je plakala, ali nije smela da prestane da čita dok on ne završi, a njega su očigledno te suze još više uzbuđivale. Sećam se kada ta devojčica nije dala da njena mlađa sestra pređe u stariju grupu i obe su se ispisale iz škole. Ako znate da je decu sramota da kažu kada dobiju jedinicu, zamislite tek da treba da kažu da su seksualno uzbudili „čika Batu“ ili „čika Miku“ - tvrdi voditeljka i ističe da su obojica profesora glume imali ideju da glumica mora da bude lepa, a da sada uviđa da je to bilo fašistički.

Sramne objave Hirurg izvređao Milenu Nakon što je mlada glumica Milena Radulović javno priznala da je silovana, suočila se sa bezbroj pozitivnih komentara, ali, nažalost, i sa nekoliko negativnih. Naime, doktor Igor Ignjatović, abdominalni hirurg koji je bio zaposlen u KC Srbije, uputio je niz uvreda na račun mlade glumice i sve je to postavio na svoje društvene mreže. U statusu koji je kasnije obrisao hirurg je napisao: - Pa jbt, „silovana“, sa 17? Ma idi u četiri pi*ke materine ako si bila silovana sa 17, a sve oćutala jer si se plašila osude javnosti? Nisi rekla roditeljima? Pa kakvi su to roditelji? Možda je i tata podvodio? Pa je zato ćutala? Hoćemo dalje? Ajde! A ako si dala svojevoljno sa 17 (A TAKO JE 100% BILO), onda si samo još jedna mala droca, a Mika baraba!! I to je sve... terajte se u ku*ac! Naročito ovi koji će sad da počnu da se naknadno javljaju - objavio je Ignjatović.

Branka Katić bila u Aleksićevoj grupi Govorio mi je da sam glupa foto: Profimedia Glumica Branka Katić poslala je podršku mladim koleginicama. - Dajem svoju punu podršku mojim mladim koleginicama, vrsnim glumicama i hrabrim ljudskim bićima. Žao mi je zbog svega što su prošle i divim im se jer nisu dale da ih to duhovno i mentalno uništi. Kao član Omladinskog dramskog studija koji je vodio Miroslav Aleksić, znam o kakvom se mentalnom maltretiranju radi. Nije čas prošao da me nije slao na umivanje, govorio mi da sam glupa, a takođe smo imali i jednu epizodu, gde mi je zbog igranja s bendom Zabranjeno pušenje, u „Hitu meseca“, a što je bio deo prakse u srednjoj školi, napravio scenu pred svima - pitao me da li je u redu da se devojčica od 15 godina „probija sisama kroz svet“. Ja sam samo dve godine bila u grupi. Volela sam druženje nas polaznika, ali moram priznati da se nikada nisam osećala sasvim prijatno na časovima, jer sam uvek bila meta njegovih grubih verbalnih opaski. Često bi me i rasplakao, a jednom je zamolio sve ostale da izađu da bi mi zatim objasnio da sve to radi zato što me voli. To je bilo sve, nije me nikada fizički ugrozio - napisala je Branka.

REAGOVANJA Đorđe David Mikina žena nije ništa znala Meni je Mika posle pokojnog oca bio prvi autoritet. Ovo je pakao za mene. On je za mene bio heroj mog sazrevanja i ne kapiram šta se desilo u njegovoj glavi da dođe do ovoga. Mala Radulovićka je bila kod Biljane na klasi, znam je od 14. godine i odgovorno tvrdim da Biljana ništa nije znala. Miloš Biković Podrška koleginicama Milena je moja hrabra prijateljica i to sam oduvek znao, i kad sam je gledao na ispitima na Fakultetu dramskih umetnosti i dok smo radili u Rusiji. Iva je divna mlada umetnica, iz moje pozorišne kuće, bio sam asistent na njenoj klasi, i sad je pokazala koliko je zrela. Da se nije desilo u mom bliskom okruženju, mojim prijateljicama, mojim koleginicama, devojčicama koje sam gledao kako rastu u divne mlade žene i umetnice, verovatno nikada ne bih znao koliko to može da bude strašno. One znaju da imaju moju ljubav i podršku. Feđa Stojanović Nije mi se dopadao taj sistem Moj sin je bio na jednom času kod Mike Aleksića i taj princip rada mi se nije dopao, pošto sam od sina saznao da je decu grdio i vređao. To sam video pre 10 godina, a slušao sam i decu koja su odlazila kod njega. To što je Mika uradio nema nikakvih opravdanja, verujem koleginici i nemam ni trunke opravdanja. Teško je to izbaciti iz sebe. To treba ceniti i ja Mileni verujem da je to istina. Milan Kalinić Šokiran sam i besan Mikina škola je imala kultni status, o njemu su svi pričali sve najbolje - jeste njegove metode su čudne. Jako je strog, ali se sve opravdavalo. Nekoliko puta sam se raspravljao s kolegama zbog rečenice koju im je Mika usadio „Spremam te za posle“, pa ne spremaš ih za rat i Legiju stranaca, spremaš ih za glumu, nešto lepo. To nije način da te neko sprema. Milenu poznajem odmalena i teško mi je, njeni roditelji su moji prijatelji. Šokiran sam i besan. Biljana Srbljanović Najmonstruoznije je izdao decu Sada se treba setiti da su u „školu“ Aleksića upisivana deca koje je on lično, svojom rukom, birao između stotina i stotina mališana. On je tu decu onda uzimao pod svoje, odgajao ih, uzgajao, zalivao, pratio kako rastu, oblikovao, mesio, menjao im psihu i strukturu ličnosti, oblik ponašanja, godinama, strpljivo, iz najmračnijih pobuda, čekao da napupe, da još malo pa skoro skroz sazre, da bi ih u trenucima njihove najveće ranjivosti i potpunog poverenja najstrašnije izdao. Slobodan Ćustić Deca nisu smela da se požale Trpele su jer su tu došle iz veličanstvenog razloga, iz dobrih namera. Želele su da se bave umetnošću. Čuo sam da je imao drugačiju pedagogiju prema đacima. To sve može da se uradi na neki mnogo drugačiji način. Dete koje je maloletno, čim roditelj ne može da dođe da vidi o čemu se tu radi, znači da tu nešto ne valja.

Kurir / Ekipa Kurira

Foto: Dado Đilas

Kurir