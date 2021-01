BATA JE BIO GORI OD MIKE, VIDELA SAM BLUDNE RADNJE! Voditeljka o ŠKOLI STRAVE: Stajao je devojčici iza leđa, ona je PLAKALA!

Voditeljka Televizije Hepi Jovana Jakić otkrila je svoja loša iskustva iz škole preminulog Bate Miladinovića, mentora Mike Aleksića, koji je priveden zbog silovanja i zlostavljanja maloletnica.

Kako voditeljka navodi, njih dvojica su uvek bili konkurencija, nisu imali nikakav blizak odnos. Ističe, da su svi zali šta se dešava na časovima i kod Bate i kod Mike.

"Njih dvojica su uvek bili konkurencija, nisu imali nikakav blizak odnos, već je uvek bilo nekih hladnih pogleda između njih. Ali su obojica znali da su zaštićeni. To je bila je ista ekipa ljudi, postojala je jedna televizija, jedan radio i jedna škola glume. Znali smo svakodnevno šta se dešava na časovima i kod Bate i kod Mike. Iako je tu bilo dosta poštenog sveta, oni bili manijaci“, kaže Jovana Jakić.

Voditeljka je pohađala obe škole, nosi traume iz tog perioda i objašnjava kako je izgledala "priprema za maltretiranje" maloletnica.

"Toliko smo vremena provodili zajedno, da sam ja te ljude, Batu i Miku, poznavala bolje nego svoju rodbinu, tetke i strine. Mi govorimo o preinteligentnim ljudima koji su bolje poznavali decu od bilo kojih učitelja, znali su više od pedagoga, ali su to zloupotrebili. Tu su dolazila deca mlađa od devet godina i prolazila „dril“ koji uključuje formiranje manira, ponašanja, oblačenja, apsolutno svega.Oni sistemski prave takav uvod, dok ne sludi decu i dok ih nema u vlasništvu“, kaže voditeljka.

Sigurno da niko od devojaka koje su zlostavljane nije bio „slaba ličnost", jer mnogi osetljiviji su pre toga „otpali“ i odustali. Jedna od jačih koja može da izdrži taj pritisak i da se izbori da ne bude uzmemiravana, bila je je Branka Katić, i to je jedino ime koje ću spomenuti, kaže voditeljka.

"Ja sam kod Bate Miladinovića bila najmlađa i videla sam bludne radnje koje su se dešavale pred svima nama. Bata Miladinović je naterao devojčicu koja je tada imala 12 ili 13 godina da pročita tekst za koji je morala da bude nagnuta napred, dok joj je on stajao iza leđa i masturbirao. Ona je plakala, ali nije smela da prestane da čita dok on ne završi, a njega su očigledno te suze još više uzbuđivale. Sećam se kada ta devojčica nije dala da njena mlađa sestra pređe u stariju grupu i obe su se ispisale iz škole. Ako znate da je decu sramota da kažu kada dobiju jedinicu, zamislite tek da treba da kažu da su seksualno uzbudili „čika Batu“ ili „čika Miku“. Ta deca samo hoće da ostanu deca“, kaže Jovana.

I Bata i Mika su imali ideju da glumica mora da bude lepa, što je bilo fašistički, ali tada to nismo shvatali, kaže voditeljka.

"Mene je Bata Miladinović takođe prozvao da pročitam taj tekst, uspela sam da se ne naginjem zato što sam ga znala napamet, ali sam imala neprijatnost, to je za mene bila trauma. Nisam rekla roditeljima za zbog čega, bilo me je sramota. Mika Aleksić je monstrum koji me držao za vrat, usmeravao glavu ka grupi i pitao da li ja mislim da sam lepa kao osetale devojčice. A ja tada sa viškom kilograma, možete da pretpostavite kako sam se osećala“.

Tada je jedna devojčica rekla roditeljima šta se dešavalo u školi, oni su to prijavili, zatim je Bata Miladinović otkazao časove. Svi roditelji su se okolomili na devojicu i njene roditelje.

"Govorili su da je je bolje da pripaze na svoju ćerku "vrcu“, "šmizlu“, zato što je stavila maskaru, a da su oni izgubili vrsnog pedagoga zbog nje. Tada vidite da idete "biciklom na Rusiju“. Ja sam stalno pričala o tome, ali od ljudi nisam dobijala nikakvu reakciju. Javio mi se reditelj koji je rekao, pa ove priče slušamo 20 godina. Ali niko nije imao dokaze da podnese tužbu. Saslušaju te,i to je to, ipak je on guru i velikan. Sada su naša deca bezobraznija, ja sam moje vaspitala tako da to što neko ima 60 godina ne znači da treba da mu veruješ da je dobar i da nije kreten. Treba da poštujemo ljude koji su umni i koji to zaslužuju", kaže voditeljka.

Da podsetimo, reditelj Bratislav Bata Miladinović osnovao je školu glume 1949. godine. Bio je dramski pedagog i profesor glume, dok su generacije glumaca ovde stekle su svoja prva znanja .Među njima su Neda Arnerić, Ružica Sokić, Renata Ulmanski, Stojan Dečermić, Milutin Butković, Svetislav Goncić...

