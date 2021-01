MIKI ALEKSIĆU PRETI DOŽIVOTNA ROBIJA? Advokat pojasnio u kom slučaju mu sleduje najteža kazna (KURIR TELEVIZIJA)

Advokat Nebojša Perović u emisji „Redakcija“ na Kurir televiziji govorio je o slučaju profesora glume Mike Aleksića, koga su učenice optužile za seksualno zlostavljanje.

On je naveo da će ovo biti težak proces, posebno što se nalazi pod budnim okom javnosti.

-Pritisak javnosti je ogroman – naveo je advokat i dodao:

-Ovo delo, silovanje, obljuba više je prisutno između lica koja se znaju. Često dolazi između ljudi koji se znaju od ranije, sarađuju... U jednom trenutku gde postoji taj bliski odnos, gde se dvoje mogu odvojiti i dođe do čega dođe. Žrtva ima jedan izuzetno težak položaj, ovo je prvi put da je neko javno istupio i rekao šta mu se deslio. Mislim da će to dati hrabrsoti mnogima da istupe, a sa druge strane stvara se i mogućnost za zloupotrebu sa jedne strane, a sa druge strane da se mora voditi računa da se poštuje sudska pretpostavka nevinosti.

-Ja sam pročitao u nekom od medija jutros da se spominje i dete od 10 do 13 godina, to mu može doneti i doživotni zatvor. U drugim situacijama za slučaj silovanja sleduje od 5 do 10 godina zatvora. Međuti, ukoliko sud bude našao da je veći broj silovanja sledi maksimalna kazna od 20 godina zatvora.

