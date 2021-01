ISTINA O TREĆEM ČOVEKU SRUŠIĆE SVE KOCKICE NAŠEG DETINJSTVA: Poznata voditeljka otkrila da je na TRAGU JOŠ JEDNOM ZLOSTAVLJAČU!

U emisiji koja je bila posvećena poslednjim skandaloznim saznanjima o silovanjima i zlostavljanju učenika u školi glume od strane Miki Aleksića jedan od gledalaca koji su se uključili u program bio jer i Goran Savić koji je izneo šokantne podatke, a potvrdio i sumnje voditeljke o "trečem čoveku.

Savić je rekao da je krivična prijava za Batu Miladinovića bila spremna još devedesetih godina i da je policija radila svoj posao. Kada se već pripremalo hapšenje jer su imali i snimke maltretiranja Miladinović je preminuo. Savić je takođe otkrio i da je Aleksić podvodio maloletnice tadašnjim rukovodiocima Stranke srpskog jedinstva

Voditeljka Jovana Jakić tada je otkrila da je ušla u početnu fazu istraživanja i za treću osobu koja je iz našeg detinjstva, nije se bavio konkretno pedagaoškim radom. Međutim nailazim na taj zid, zato što znam da i za njega postoje prijave i da je privođen, ali ne mogu da otkrijem u koju stanicu je privođena ta treća osoba koju sam danas pomenula i u Jutarnjem programu.

Ona je pitala Savića da li državne službe vode neku istragu i da li je njemu poznato da postoji i treća osoba koju su sva deca volela, a koja bi eventualno urušila tu sliku o našem detinjstvu.

- Savić je rekao da zna o kojoj osobi se radi i potvrdio da postoje prijave roditelja dece koja su se žalila svojim roditeljima. To je sve pokrenuto i radi se o poznatoj osobi koja trenutno ima preko sedamdeset godina. Jakićeva je tada potvrdila da će tek kada sazna u koju je tačno stanicu ta "treća osoba" privođena moći da napravi emisiju o čoveku koja će da sruši "sve kockice našeg detinjstva".

Voditeljka je danas u Jutarnjem programu TV Hepi otkrila svoja loša iskustva i traume iz dve škole glume ispričala kroz šta je sve prolazila u tom periodu i čemu je prisustvovala.

"Mnogima, mnogo većem broju nego Mika i Bata, to je javna tajna, ja ne mogu da izgovorim, zato što još uvek imam samo par svedoka, preko telefona. I danas se Srbija kune u njega, on je deo svih naših detinjstava i hoću da zajedno dokažemo. Hoću da srušimo kockicu, mislim na najvažniju kockicu našeg detinjstva. Još sam u fazi istraživanja, a nas dvoje idemo zajedno i pronaći ćemo više desetina svedoka", rekla je Jovana Jakić.

"Postoji još jedan mentor u oblasti televizije koji je takođe godinama zlostavljao. Već je bio privođen zbog sličnog krivičnog dela, i znam da se on sada trese od straha i da čeka da se njegovo ime spomene", rekla je Jovana.

Da podsetimo glumica Milena Radulović otvorila je Pandorinu kutiju kada je otkrila da je doživela silovanje od strane svog mentora u školi glume Miroslava Aleksić kada je imala 17 godina, nakon čega je prijavu podnelo još pet devojaka.

Alekić je juče saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. U Tužilaštvu je rekao da optužbe nisu tačne i da ne zna zašto su devojke to rekle. Tereti se da je od 2008. godine do hapšenja počinio osam krivičnih dela silovanja i sedam krivičnih dela nedozvoljene polne radnje, na štetu šest oštećenih, od kojih je jedna maloletna. Tužilaštvo je tražilo, a Viši sud odredio pritvor Aleksiću do 30 dana i naložio pokretanje istrage.

