FDU LEGLO SEKSUALNIH ZLOTVORA Glumica Jana Maričić otvorila VRATA PAKLA! Profesori i profesorke SILUJU I ZLOSTAVLJAJU studentkinje

Vest da je ugledni profesor glume, reditelj i scenarista Miroslav Mika Aleksić priveden zbog seksualnog zlostavljanja svojih učenica, naišla je na žestoku osudu javnosti.

Pored brojnih javnih ličnosti koji su rešili da dignu glas i pruže podršku mladoj glumici Mileni Radulović, koja je obelodanila ovaj jezivi zločin, oglasila se i rediteljka Jana Maričić.

Ona je objavom na svom Instagram profilu otkrila tajne koje su dugo zataškavane u prostorijama Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu:

,,Nadam se da će Fakultet dramskih umetnosti propisno i adekvatno odreagovati u slučaju koji je obelodanila Milena Radulović. FDU sam upisala 2005. godine i u to vreme, profesorka B. M. je verbalno i psihički zlostavljala neke svoje studente, uglavnom devojke, i to one koje nisu prethodno pohađale njihovu školicu. Pitali smo svoje drugarice zašto to tolerišu, ali su nam još tada objasnile da su nemoćne i da je to metoda na koju moraju da pristanu ako misle da ostanu na tada najprestižnijoj katedri za glumu u zemlji. Tada smo čuli i da je pokojni profesor V. J. zloupotrebljavao svoj položaj i seksualno iskorišćavao neke studentkinje. Jedna profesorka u penziji je uzimala mito čak i od kandidata koje nije kasnije primala na svoju klasu. Lično poznajem roditelje koji su joj na ruke isplaćivali iznose od nekoliko hiljada evra, a da ona tu decu nije primila ni u uži izbor”, rekla je rediteljka i dodala:

,,Moje kolege sa klase i ja smo imale sreću da nam predaje profesor Slavenko Saletović, koji nam se nikada ni jednom ružnom rečju nije obratio, a da mu je asistirala Iva Milošević, jedna od najpažljivijih i najposvećenijih pedagoga koje znam. Danas ona predaje glumu na Akademiji umetnosti. Fakultet dramskih umetnosti je institucija koja je ovim skandalom dobila šansu da odbrani i ponovo uspostavi svoj ugled, makar zbog izuzetnih umetnika, predavača i pedagoga koji su tamo predavali, ili predaju i dalje. Oni imaju dužnost da se ograde od nečega što je decenijama gajeno u toj instituciji od strane manjinskih, ali veoma manipulativnih pojedinaca”, napisala je ona.

Jana se nakon toga oglasila na svom Instagram profilu i objasnila da je morala da obriše ovu objavu kako ne bi remetila dalju istragu.

"Da ne bih ometala daču istragu, skinula sam post. Sve što sam napisala mediji mogu da pitaju bilo koga ko je studirao FDU, ja za medije ne želim da govorim", napisala je ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Objektiv/M.M.

Kurir