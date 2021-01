DOKTORKA GRUJIČIĆ PRUŽILA PODRŠKU MILENI RADULOVIĆ: Veliko hvala za hrabrost i snagu! Nisi sama!

Doktorka Danica Grujičić oglasila se povodom najnovijeg skandala o kojem bruji Srbija, pošto je glumica Milena Radulović optužila svog profesora Miroslava Miku Aleksića za zlostavljanje.

- VELIKO HVALA za hrabrost i snagu koju si pokazala Milena Radulović. Obračunati sa sa ličnim strahovima i traumama je podvig! Ovo je veliki podstrek za sve žrtve svakog monstruma. Svako ko je pretrpeo bilo kakvu traumu mora da zna da nije sam i da postoji mehanizam kako da se suoči sa tim, kroz porodicu, kroz društvo i kroz institucije. Borba sa pedofilijom i silovateljima mora biti brutalna i bez izuzetka, bilo da se radi o javnoj ličnosti ili anonimusu.

Nažalost, često žrtve zbog osude pojedinaca u društvu potiskuju to u sebi. Slično je kao i sa bolesnima. Umesto da stid i krivicu nose počionioci, to se prebacuje na žrtve, osamljuju se i nose to u sebi ili se bore sami sa sobom. Ne postoji opravdanje za takav zločin, pogotovo što je ovo urađeno u instituciji koja je radila se decom i očigledno rađeno sistematski, iskorišćavajući poverenje dece.

Deca koja prožive ovakve strahote ili žene koje proživljavaju nasilje moraju znati da postoji rešenje i mi svi zajedno svaki put moramo dići glas za njih i makar tada ih zaštititi. Drago mi je da vidim da je jedna mlada osoba uspela da se izbori sama sa sobom, da ohrabri druge žrtve i da upali reflektor na naše društvo i osvetli zločin! NISI SAMA! - napisala je doktorka Grujičić.

