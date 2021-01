JAVLJAJU SE NOVE ŽRTVE MIKE ALEKSIĆA: Još 20 UČENICA podnelo prijave protiv poznatog učitelja glume ZBOG ZLOSTAVLJANJA!

Od trenutka kada je saopšteno da je on uhapšen zbog sumnje da je silovao i seksualno napastvovao svojih šest učenica, još 20 devojaka je podnelo prijavu policiji, tvrdeći da su i one bile njegove žrtve.

Od njih se sada uzimaju izjave, koje će biti prosleđene Višem javnom tužilaštvu, koje će zatim doneti odluku hoće li protiv Aleksića proširiti istragu, pišu Novosti.

Da podsetimo glumica Milena Radulović otvorila je Pandorinu kutiju kada je otkrila da je doživela silovanje od strane svog mentora u školi glume Miroslava Aleksić kada je imala 17 godina, nakon čega je prijavu podnelo još pet devojaka.

Alekić je juče saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. U Tužilaštvu je rekao da optužbe nisu tačne i da ne zna zašto su devojke to rekle. Tereti se da je od 2008. godine do hapšenja počinio osam krivičnih dela silovanja i sedam krivičnih dela nedozvoljene polne radnje, na štetu šest oštećenih, od kojih je jedna maloletna. Tužilaštvo je tražilo, a Viši sud odredio pritvor Aleksiću do 30 dana i naložio pokretanje istrage.

Među žrtvama su posopstvenom priznanju i Iva Ilinčić i Sara Zeljković. U Višem tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu protiv Miroslava Mike Aleksića , kao prvi svedok danas bi trebalo da bude saslušana glumica Milena Radulović, koja je i razotkrila kroz šta su prolazile devojke u školi glume.

Aleksić je prijavljen za po jedno uznemiravanjepočinjeno 2008. i 2009. , zatim za osam dela od 2012.-2013.i jedno prošle godine.

Kurir.rs/Novosti

Kurir