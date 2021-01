HRVATSKA GLUMICA DORA LIPOVČAN OTVORENO NAKON ISPOVESTI MILENE I IVE: Silovana sam! Nosim BES u sebi, to iskustvo je KRVAV OŽILJAK

Hrvatska glumica Dora Lipovčan (43) bila je podstaknula ispovestima Milene Radulović i Ive Ilinčić koje su prijavile silovanje i zlostavljanje od strane profesora glume Miroslava Mike Aleksića.

Glumica je javno priznala da je i sama bila silovana pre 15 godina.

"Silovana sam puno pre nego što sam ušla u svoju profesiju iako sam se njome počela baviti u detinjstvu pa je stoga ne mogu kriviti za to što mi se tada dogodilo. Al' utoliko više razumem danas svoje kolegice širom regije koje izlaze s takvim pričama vezanim za svoj profesionalni život i školovanje. U poslu sam verovatno imala sreće da nikad nisam postala meta predatora možda i zato što sam to iskustvo nosila kao krvareći ožiljak od pre i što sam dotad već razvila obrambene mehanizme koje bi svakog s takvim namerama jasno na prvi pogled uverili da će se loše provesti ako ikad stavi ruku na mene. Jer verujem da bi taj koji bi me probao još jednom da me neželjeno dotakne u ovom životu završio iščupanog grkljana zubima. Toliko besa nosim u sebi od detinjstva...", istakla je ona i dodala:

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

"Nadam se da će svi sad izaći s imenima da bi se predatori maknuli s naših ulica, škola i akademija. Ja sam ćutala punih 15 godina pre nego sam otišla u policiju. I ne, nisu ga zatvorili, bilo je prekasno i nije bilo dovoljno dokaza za sud... Ali sam bar progovorila. Od tad mi duša malo manje krvari..."

Dora je na Akademiji dramske umetnosti diplomirala je 2002. godine, a članica je Drame Hrvatskog narodnog pozorišta u Zagrebu od 2006. godine.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir