DEVET GODINA JU JE PROGANJAO OBOŽAVALAC, DOLAZIO JOJ NA VRATA: Mira Furlan bila je na METI manijaka, govorila je otvoreno o TOME

Glumica Mira Furlan preminula je u 65. godini, 20. januara usled posledica zaražavanja od virusa Zapadnog Nila.

Mira je imala veoma buran život, ali je ćesto isticala da glamuru i slavi ne veruje, a čak ni opsesivno ponašanje jednog obožavaoca nije je razuverilo koliko je bila voljena.

Slavna jugoslovenska glumica pre 20 godina ispričala je za beogradske medije da je punih devet godina trpela torturu nepoznatog čoveka, koji joj je čak dolazio i na vrata.

– Imala sam u Jugoslaviji jednog ludog obožavaoca koji mi je pisao neprestano devet godina. To me je veoma uznemiravalo. Dok sam živela sama, dolazio bi ispred mojih vrata i satima me molio da ga pustim unutra. Jedne večeri sam bila u pidžami, kada je zvonio. “Molim te, odlazi”, rekla sam mu, ali sam odmah shvatila da je to greška. Sa takvim ljudima uopšte ne treba da se razgovara. Ovako, kontakt je već uspostavljen. Ja sam bila u njegovoj igri. A on je to znao. Počela sam da pozivam policiju, ali su oni bili beskorisni. Obično bi došla tri mačo-tipa i govorili mi da sam ja prelepa žena i čudili mi se što mi se nešto slično nije dešavalo i ranije. Tada sam srela Gorana – pričala je Mira i dodala:

– Obožavalac je razvio sumanutu teoriju da je Goran podmetnut od strane policije da me nadzire. Svakog dana mi je slao pisma od 20 stranica. Nisam ih čitala, već sam ih sve bacala u đubre. Međutim, stvari su počele da budu zaista tužne, kada mi je doneo uverenje iz psihijatrijske bolnice da je potpuno zdrav. “To sam ja uradio za tebe, a šta ćeš ti za mene?” – pitao me je. Tada sam se zaista preplašila. Kad smo došli u Ameriku, stalno sam pitala Gorana da li se neko javljao od starih prijatelja iz Jugoslavije. Nije niko. Jedino je, nedavno, stigla razglednica od onog tipa, sa pozdravima. Sa te strane, teško je biti glumac. Vi ste u situaciji da vas stalno posmatraju. Vi ste onaj koji daje deo duše onima koji udobno sede u svojim foteljama, ispred svojih televizora.

Mira Furlan bila je i te kako svesna opasnosti čitave situacije, o kojoj je tada govorila.

– Mi nemamo ista prava sa njima. Zapravo, mi smo u inferiornoj poziciji. Što ste bolji glumac, oni više znaju o vama. Tako da postajete veoma ranjivi. Misle da vas poseduju. To je opasna situacija. Postoji samo nekoliko ljudi na svetu sa kojima želite da se dopisujete i budete prijatelji, i morate ih pažljivo izabrati. Ne možete sebe da podelite na male delove i da se sa svakim ophodite na isti način. To bi bilo veoma nezdravo.

