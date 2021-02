GODINU DANA OD SMRTI ČUVENOG ĐODE: Proslavio se u kultnoj seriji, pod STARE DANE je postao glumac, a malo ko zna čime se BAVIO

Miroljub Trošić u narodu poznatiji kao Đoda je preminuo pre godinu dana u 72. godini.

foto: Printscreen

Rođen je u selu Medveđa kod Trstenika, bio je nastavnik muzike, poljoprivrednik i glumac naturščik - svi su ga zavoleli u seriji "Selo gori, a baba se češlja". On se proslavio se istoimenom ulogom u kultnoj seriji i osvojio srca miliona gledalaca u Srbiji, u svim zemljama eks Jugoslavije i širom srpske dijaspore. Ideja da se njegov lik nađe u seriji krenula je od Radoša Bajića, s kojim se Trošić družio odmalena.

Inače, on je sasvim slučajno postao glumac, a po profesiji bio je nastavnik muzičkog.

Svetislav Bule Goncić je bio potresen kada su mu javili za Đodinu smrt, a tada je dao i kratku izjavu.

- Đodina smrt je za sve tužan dan jer je bio divan čovek i saradnik. Upoznao sam ga baš tada na snimanju serije i ostavio je na mene jaku impresiju. On je bio jedna blagonaklona i obrazovana ličnost, imao je šarm, a pre svega je bio duhovit. Stalno smo rešavali ukrštene reči između snimanja i on se uvek nadmudrivao sa mnom kad mi negde zapne. Uvek je znao više od mene. To snimanje je pre svega obeležilo druženje s njim i hvala mu na tome - rekao je Goncić tada.

foto: Dragana Udovičić, Contrast Studios

(Kurir.rs/A.M.)

