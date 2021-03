KOMNENIĆA JE 90-IH ZADESILA VELIKA TUGA: Glumac dugo nije viđao ĆERKU, rat ih je RAZDVOJIO, nije mogao da PREBOLI njihov RASTANAK

Glumac Boris Komnenić preminuo je u 64. godini posle duge i teške bolesti.

O njegovom privatnom životu se malo znalo, s obzirom da nije voleo da se previše eksponira u medijima.

Poznato je da ima ćerku Niku koja mu je pre nekoliko godina podarila unuku Luciju.

Iako su mediji pisali kako se njegov brak raspao, Boris Komnenić je svojevremeno objasnio da se njegov brak ipak završio sa srećnim krajem.

"Razvod se pokazao kao odlično rešenje. Bio je to jedan od najlepših trenutaka u našem zajedničkom životu, nikada se nismo bolje družili nego tog dana kada smo se rastali. Otišli smo zajedno na ručak, divno pričali i božanstveno se proveli, a tako smo i nastavili. I posao je bio jedan od faktora za razvod, ali nije bio presudan. Rene i ja se nismo dovoljno poznavali pre venčanja, onda smo počeli da se upoznajemo i nije nam se svidelo ono što smo spoznali”, rekao je Boris u jednom intervjuu.

On je tada istakao koliko mu je teško što nije viđao ćerku Niku jer nije bio uz nju tim godinama.

“Nisam stigao da je učim, jer je tokom ratnog vihora živela sa majkom u Hrvatskoj. Nismo se videli od izbijanja rata, jer iz nepoznatih razloga nikako nisam uspevao da dobijem vizu kako bih otišao da ih posetim. Od kada su vize ukinute, redovno se viđamo, ali sada je ona zrela i formirana osoba, majka moje unuke Lucije. Nike sada utiče na mene, pokušava da me vaspitava i učini zrelijim i boljim. Ne umem ni da objasnim koliko mi je bilo teško. Radili su neki kanali, ni sam ne znam kako sam uspevao da ih ostvarim, a oni su mi samo obezbeđivali informacije da su njih dve dobro. Najgora je bila ta neizvesnost i naše međusobno nepoznavanje. Bile su to ćerkine najosetljivije godine u kojima nisam učestvovao i taj period je praktično zauvek izgubljen. Pokušavam da to ne ponovim s unukom i nadam se da ću u tome uspeti", pričao je glumac.

Podsetimo, publika ga je zavolela kroz ulogu Saše Guze Popadića u seriji „Bolji život“, a glumac Boris proglašen je i prvakom drame Narodnog pozorišta čiji je stalni član još od 1984. godine.

Igrao je u brojnim filmovima i serijama, poput „Bal na vodi“, „Špadijer jedan život“, „Gore-dole“, „Vratiće se rode“, „Montevideo, Bog te video“, „Miris kiše na Balkanu“, „Žigosani u reketu“, „Sinđelići“...

foto: YouTube/ izbliza produkcija kadar

Kurir.rs/I.B/Story

BONUS VIDEO:

02:00 BILO JE ILI BROMAZEPAMI ILI KLIPOVI: Glumac spaja RIJALITI i stvarnost! Obožavaju ga i mladi i stari (KUROR TELEVIZIJA)

Kurir