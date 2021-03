BRAT POKOJNOG SANJE ILIĆA I DALJE U ŠOKU, PIJE LEKOVE ZA SMIRENJE: Dragan otkrio kako su izgledali poslednji dani muzičara

Dragan Ilić, nekadašnji član benda "Generacija 5" i rođeni brat Aleksandra Sanje Ilića ne može da dođe sebi zbog nenadoknadivog gubitka sa kojim se suočio.

Kako je rekao, od bola i šoka teško mu je da govori, a za to nema ni vremena jer završava formalnosti oko sahrane.

"Nisam sposoban da govorim o njemu. Još uvek sam u stanju šoka i na lekovima sam za smirenje... Sve se desilo iznenada i na brzinu", rekao je drhtavim glasom rođeni brat Sanje Ilića, Dragan i dodao:

"Ne stižem ni da sredim svoje misli zbog svih formalnosti i obaveza oko sahrane. Imam veliki dug prema bratu, a nažalost, zbog pandemije korona virusa ne mogu da ga ispratim na način na koji on to zaslužuje. Sahranićemo ga u krugu porodice zbog epidemioloških mera, iako je on zaslužio veliki i dostojanstveni ispraćaj."

Iako je u toku jučerašnjeg dana bio na groblju, nije uspeo da sazna ni dan, ni vreme kada će njegov brat biti ispraćen na večni počinak.

"Mi smo sve to prepustili agenciji koja se time bavi, ali su nam rekli da je navala velika i da svaki dan, nažalost, ljudi umiru od korona virusa. Još uvek ne znamo kada ćemo ga sahraniti", izjavio je brat preminulog muzičara.

"Razumite da prolazim kroz najteži period u životu, da nisam u stanju da sredim svoje misli, niti sam u stanju da u ovom trenutku govorim o svom bratu. Sve je veoma sveže i boli, uprkos lekovima koje pijem. Ništa mi ne pomaže", rekao je za kraj Dragan Ilić.

