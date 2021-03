2 PUTA SE ŽENIO I RAZVODIO, OD PATRIJARHA TRAŽIO DOZVOLU ZA BRAK Danijela ga optužila za silovanje, ovo je Lečićeva životna priča

Glumica Danijela Štajnfeld otkrila je Višem javnom tužilaštvu da je glumac, opozicioni političar, bivši ministar i član Demokratske stranke Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao.

Branislav Lečić je nagrađivani srpski glumac, član je Jugoslovenskog dramskog pozorišta i bivši je ministar kulture.

Rođen je u Šapcu, 1955. godine, i gluma mu u detinjstvu nije bila među željenim zanimanjima. Nakon srednje tehničke škole, želeo je da upiše mašinstvo, ali se ipak predomislio. Otišao je na prijemni za Akademiju i nakon izrecitovane ljubavne pesme postao je student slavnog Minje Dedića.

“Igram Fikreta, nepopravljivog delikventa, ulogu sam radio uz pomoć stručnjaka sa kojim sam mnogo razgovarao o ovom problemu. Uloga me je privukla jer sam kroz nju shvatio da pored mene živi jedan mračni svet koji ne poznajem dovoljno. Fikret je samo jedno od te zalutale dece koja traže ljubav, a njegov put je vrlo bolan”, rekao je 1976. godine tada akademac Lečić, u reportaži koja je rađena tokom snimanja filma. Dve godine nakon ovog filma Lečić je diplomirao. Zatim sledi serija Darka Bajića “Sivi dom”.

Njegov prvi brak bio je sa Ivanom Vujadinović, stjuardesom, koja je bila 18 godina mlađa od njega. Zbog velike razlike u godinama glumac je tražio dozvolu patrijarha Pavla. Venčali su se 1994. godine i dobili sina Ivana i ćerku Anu. Par se razveo 2007. godine. Ubrzo nakon razvoda, glumac upoznaje voditeljku Ninu Radulović, nakon dve godine Branislav Lečić se oženio po drugi put. Iz toga braka, ima sina Lava.

U novembru 2016 godine, u velikom intervjuu Nina i Branislav su otkrili da više ne žive zajedno. Otuđili su se, ali da će ostati u dobrim odnosima zbog sina. Zvanično su se razveli 2017. godine.

U velikom intervjuu za “Story” 2018. godine, Lečić je pričao o svom učešću u TV šouu “Tvoje lice zvuči poznato”, ali je otkrio i neke svoje lične stavove. Objasnio je da je večiti optimista, da ga ne zanimaju naslovi o njemu jer zna kakav život vodi a na pitanje da li mu smeta što za zovu ženskarošom rekao je: “Ne znam da li to prija, čovek sam koji je svakako opredeljen za žene i volim ih. Ženska lepota, šarm, pamet, harizma, sve ono čime zrače, veoma me privlače i na to sam fokusiran. Da u životu postoje samo muškarci, bilo bi beskonačno dosadno. Bez žena, mi ne bismo bili tako duhoviti, bez njih ne bismo funkcionisali.”

Osim što je u žiži javnosti bila njegova glumačka karijera i privatni život, politička karijera je bila veoma važna našem glumcu.

