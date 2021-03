DANIJELA OTKRILA DA JU JE LEČIĆ SILOVAO, A EVO ŠTA JE ON GOVORIO O MIKI ALEKSIĆU: Vršio je pritisak na mlade devojke i devojčice!

Glumica Danijela Štajnfeld otkrila je identitet s*ksualnog napasnika, odnosno da je reč o Branislavu Lečiću.

Glumac Branislav Lečić, kog je Danijela Štajnfeld navodno optužila za silovanje ranije je govorio o Miki Aleksiću, nastavniku glume, kog je glumica Milena Radulović optužila za s*ksualno zlostavljanje.

Tom prilikom Lečić je otkrio je da su njegov sin Ivan i ćerka Ana bili u školi Mike Aleksića, ali su se posle godinu dana ispisali jer im se nije svideo njegov metod rada.

"Očigledno da je vršena manipulacija, seksualna ucena i to dovodi do činjenice da je iz svog ponašanja baštinio poziciju kojom je mogao da vrši pritisak na mlade devojke i devojčice. Ja sam svoju decu upisao jer je bio na dobrom glasu i bilo je korisno da im skrene pažnju sa igrica, u nešto što je jako korisno da se čita, uče tekstovi i oslobađa od straha. Iz iskustva glumca sam to želeo. On je bio na glasu, bilo je korisno, čak je i njegov metod bio da disciplinuje decu i ja sam želeo da Ivana i Anu da damo i oni su bili tamo godinu dana, a njihove reakcije su bile da ih vređa. Čak je bio i incident da je udario nogom Miku i cevanicu, a on nikada nije bio agresivan i ja sam ispisao decu", ispričao je glumac.

"Poznajem Miku, radili smo na jednom projektu, a išli smo zajedno na fakuletet, i taj utisak je ostavio traga na mene. Ljudi ne shvataju šta je manipulacija i ucena. Svaki oblik manipulacije je nasilje i još sam cilj koji ima. Kad počinje silovanje, kad ne stanete na prvo NE, ako ne stanete na prvo NE nastaje nasilje, onda postajete životinja", rekao je Lečić u Jutru na "Prvoj TV".

