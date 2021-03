IMAŠ LI TI POJMA KO SAM JA!? Danijela Štajnfeld snimila RAZGOVOR SA SILOVATELJEM! Evo šta joj je rekao (VIDEO)

Danijela Štajnfeld otkrila je Višem javnom tužilaštvu da je glumac, opozicioni političar, bivši ministar i član Demokratske stranke Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao.

Glumica je izjavu dala pre nekoliko dana, kad je otkrila identitet seksualnog napasnika, odnosno da je reč o njenom kolegi.

Glumica, koja je na vrhuncu karijere odlučila da ode za Ameriku, mnogo godina kasnije govorila je o tome zašto je napustila našu zemlju i kroz dokumentarni film, kao autorka i učesnica, otkrila da ju je silovao "moćnik iz filmske industrije".

Mediji su prethodno preneli da je Danijela tajno snimila razgovor sa čovekom koji ju je silovao i to bi mogao da bude krucijalni dokaz ako bude bilo suđenja.

U trejleru filma "Zaceli me" na nekoliko sekundi se pojavljuje Danijela dok se nekom poverava preko laptopa u video-pozivu.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Nakon što Danijela pita nepoznatog muškarca seća li se da je plakala i da nije želela da ostane nasamo s njim, da se oseća ugroženo, da je govorila "ne", on je odgovorio:

"Mogu da razumem, ali to je velika greška! Moje iskazivanje nežnosti nije izraz nepoštovanja, to je tvoje dostignuće! To je za čast, a ne za osećaj ugroženosti. Iskreno ti govorim. Kao da bih stavio ku*ac u neku koju ne poštujem? Da ponižavam, da potcenjujem? Naprotiv, to radim sa osobom koja zaslužuje moju naklonost! Imaš li ti pojma ko sam ja", pita je silovatelj na kraju.

"Ne mogu da imam komentar na jednu tako osetljivu temu, dok iz Tužilastva ne dobijem poziv i ne dobijem crno na belo da me je optužila za takvu stvar", rekao je glumac.

kurir.rs

Bonus video:

02:31 Danijela Štajnfeld otkrila da ju je silovao Branislav Lečić

Kurir