OVO JE ATAK NA MOJ POGLED NA SVET! Lečić se ponovo oglasio zbog SILOVANJA: Nikada nisam bio agresivan ni prema jednoj ženi!

Glumac Branislav Lečić, kojeg je glumica Danijela Štajnfeld za silovanje 2012. godine, pošto je dao saopštenje za medije tvrdeći da je sve laž što je glumica rekla, tvrdi sad da nikada nije bio agresivan ni prema jednoj ženi.

- Posle toga, mediji mogu da me pitaju bilo šta, apsolutno nemam problem. Ali prvo tužilaštvo, pa sve ostalo. Ja ću se izboriti za istinu, od početka do kraja. Nema govora. Poštujem zakone ove države i državu kojoj pripadam, zato ću kasnije da pričam u javnosti. Nema suđenja prvo u medijima, pa onda u tužilaštvu. Naravno, tužilaštvu stojim na raspolaganju, i to što pre. Isto tako, uvek sam spreman i za poligraf, u svako doba dana i noći. Reč je o odbrani moje ličnosti i koncepta sveta, jer ovo je atak na moj pogled na svet. Ja nikada nisam bio agresivan ni prema jednoj ženi. Naprotiv - rekao je glumac.

Podsetimo, glumica je dopunila iskaz koji je ranije dala nadležnima, i na saslušanju u petak iznela više detalja o tome šta se dogodilo, ali i u kakvim je odnosima tada bila s Lečićem.

- Povezao me je kolima i silovao me je u autu. Nisam mislila da ikad to može da se desi meni, posebno ne od strane čoveka kojem sam verovala. On je za mene bio autoritet u poslu. Zato što je stariji od mene i na višoj poziciji, ponašao se kao da ima pravo nad mojim telom - ispričala je ranije glumica.

