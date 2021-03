PROGOVORILA MAJKA DANIJELE ŠTAJNFELD: Sve sam znala i sve što je rekla moja ćerka o silovanju je TAČNO!

Majka glumice Danijele Štajnfeld, Marija, otkrila je da li je bila obaveštena o napastvovanju koje je počinio Branislav Lečić nad njenom ćerkom, kao i da li ju je podržala u nameri da ga prijavi.

Gospođa Štajnfeld javila se iako je bila u putu i otkrila detaljno kako je podnela bol svoje ćerke koja je prošla kroz stravične trenutke.

"Sve sam znala. Kakav bi ja to roditelj bila da ne stanem uz svoje dete. Mi, roditelji volimo svoju decu i uz njih smo ceo naš život. I to je to. Sve što je moja ćerka rekla u intervjuu je tačno. Hvala vam što ste me pozvali, u putu sam i ne bih dalje da pričam. Uvek ću biti uz Danijelu", navela je Marija.

Podsetimo, glumica Danijela Štajnfeld otkrila je Višem javnom tužilaštvu da je glumac, opozicioni političar, bivši ministar i član Demokratske stranke Branislav Lečić, misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao.

Lečić se oglasio povodom optužbi koja je iznela Štajnfeldova i negirao da ju je silovao:

"Apsolutno poštujem zakon i pravne institucije ove države, i spreman sam da u bilo kom trenutku da odgovaram u Tužilaštvu na ovakvu optužbu. U pitanju je najgnusnija laž koja me diskredituje", koji je potom i dodao da je spreman i da ide na poligraf.

