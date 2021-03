NESTALA NINA RADULOVIĆ POSLE SKANDALA BIVŠEG MUŽA? Od voditeljke NI TRAGA pošto je Danijela Štajnfeld optužila Lečića za silovanje

Glumica Danijela Štajnfeld je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu navela da je njen kolega Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao, a od kada je ova vest objavljena mnogi su pokušali da dođu i do komentara Lečićeve bivše supruge, voditeljke Nine Radulović. Međutim, od Nine za sada nema ni traga ni glasa.

Nina Radulović i Branislav Lečić bili su u braku od 2010. do 2016. godine, a 2011. rodio im se sin Lav.

Prema tvrdnjama Danijele Štajnfeld, Lečić ju je silovao 7. maja 2012. godine, u trenutku kada je već dve godine bio u braku sa Ninom.

Otkako je u ponedeljak, 22. marta, objavljena vest da je Danijela u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu navela da je njen kolega Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao, glumčeva bivša supruga Nina "nestala" je iz javnosti.Voditeljka se od tada nikome ne javlja na telefon, niti odgovara na poruke, te do nje niko ne može da dođe.

Iako je inače veoma aktivna na društvenim mrežama, i svakodnevno postavlja sadržaj na Instagram, Nina se trenutno ni tamo ne oglašava.

Poslednju objavu podelila je 18. marta, četiri dana pre vesti o Danijeli Štajnfeld i Branislavu Lečiću.- Doktor mi je rekao da šetam, vežbam i hranim se zdravo, ako želim da se oporavim.... a ja, razume se, slušam struku - napisala je tada Nina, koja poslednjih meseci vodi borbu sa zdravljem, budući da je operisana zbog problema sa diskus hernijom.

Nina je svojevremeno u intervjuima govorila o braku sa Branislavom Lečićem.

- Još u prvoj godini braka sve stvari budu jasne. Nas dvoje smo sada isti kao kada smo bili u vezi. Čini mi se čak i da nam je, otkako smo se venčali, bolje jer smo shvatili koliko nam je važno što imamo dete i to što živimo zajedno. 'Papir' drži vezu stabilnom, teže je vezu 'prokockati' ako imaš obećanje pred Bogom i narodom. Inače, dete menja partnere nabolje. Sve egoistične potrebe sa bebom prestaju. Parovima koji dobiju mališana uskraćeno je vreme koje bi provodili u dokolici, ali je važno dobro se organizovati. Partneri sa dolaskom bebe shvataju da je to iskustvo divno, pa onda i sa vedrije strane posmatraju sve one manje lepe stvari koje roditeljstvo donosi. Ipak, ponekad bi trebalo vratiti se u prošle dane. To je lekovito za vezu i tada radi 'baka-servis'. Svaki izlazak iz ustaljenog ritma života prija, kao veče na kome smo proslavili dve godine braka. Kada na ovaj način dnevne obaveze, radne i roditeljske, ponekad začinimo, to oporavlja - rekla je te 2012. godine Nina Radulović, tada Lečić.

