BRANISLAV LEČIĆ IZ STANA IZLAZI SAMO U PRATNJI ADVOKATICE: Glumac se više ne vozi skupocenim BMW, odlučio se na ovaj potez!

Glumca Branislava Lečića je glumica Danijela Štajnfeld optužila da ju je silovao 2012. godine. Glumac je dobio poziv od Tužilaštva da u petak da iznavu o celom slučaju.

Glumac je navodno angažovao advokatsku kancelariju koja će ga zastupati, a najbližim prijateljima je ispričao da ima čvrste dokaze kojima će se odbraniti.

Branislav Lečić odlučio je navodno da, sem što mu društvo poslednjih dana pravi advokatica, iz predostrožnosti angažuje čoveka koji će ga ubuduće voziti, jer ne želi da rizikuje da mu neko naudi.

Tako se u sredu ujutro nije odvezao svojim skupocenim BMW-om, već je po njega stigao vozač.

Glumica Danijela Štajnfeld je u intervjuu otkrila da je dugo razmišljala da li da izgovori ime Branislava Lečića, ali kap koja je prelila čašu bio je momenat kada se on oglasio o slučaju žrtava Mike Aleksića i pozvao decu da upišu njegovu školu glume.

- U momentu kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da pređu u njegovu glumačku školu, to je bila kap koja je prelila čašu. Ja sam razumela da to sada više nije pitanje šta će se sa mnom desiti u momentu kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti - rekla je Danijela.S druge strane, glumica Danijela Štajnfeld dobija veliku podršku javnosti, kao i njenih kolega koji je bodre i govore joj da je učinila pravu stvar. Za razliku od Lečića, koji uopšte nije omiljen ne samo među običnim svetom, već ni među kolegama.

