NE RAZUMEM MIRU KARANOVIĆ, NE PADA NAM NA PAMET DA SE OPREDELJUJEMO: Bane Vidaković o SKANDALU s Lečićem koji trese SRBIJU

Od kada je glumica Danijela Štajnfeld optužila kolegu Branislava Lečića da je misteriozni "moćnik iz filmske industrije" koji ju je silovao, javnost je šokirana, a glumačka zajednica izgleda podeljeno.

Istog dana kada je objavljena ova udarna vest na svim portalima i TV stanicama glumac Lane Gutović je praktično podržao Lečića izjavom da su “optužbe za silovanje u glumačkoj industriji postale moda i način za privlačenje pažnje”.

S druge strane, Mirjana Karanović je javno objavila svoj imejl upućen Jugoslovenskom dramskom pozorištu u kojem navodi da ne želi da igra predstavu sa Lečićem zbog njegovog ponašanja prema Danijeli Štajnfeld.

Konflikt u glumačkom svetu je nastavljen i u sredu. Glumac Bane Vidaković, koji igra u popularnoj predstavi “Korešpodencija” sa Lečićem, kaže da on i druge kolege iz “Zvezdara teatra” nisu polemisali o ovoj temi, a kamoli razmatrali da li treba da prestanu da igraju sa Lečićem.

- Ja ne razumem Mirjanu Karanović, jer ovo sve još nije došlo do presude. Nije mi jasno da treba da presuđujemo unapred. Nemam ni jednu malu nameru da to radim. To je sve na sudu i nadležnim organima. Ne želim da uvredim ni Danijelu, ni Leku, ne bih uopšte da ulazim u to. Pogotovo ne tako drastično da ne igram predstave sa njim, to nije u redu. Ne kažem ništa ni za Branislava, a tek ne ulazim u Danijelino svedočenje, njoj želim sve najbolje. Meni i kolegama koji igramo sa Lekom ne pada na pamet da se tu nešto opredeljujemo, jer nismo mi sud - poručio je Vidaković.

Glumac Srđan Timarov takođe trenutno priprema predstavu sa Lečićem u JDP, ali nije želeo da komentariše sitaciju dok, kako je rekao, prvo ne popriča sa kolegom.

- Govoriću o svemu kad budem spreman i kad budem želeo da pričam o tome. To ne znači da nemam mišljenje o celoj tematici, već želim da budem siguran u neke stvari - rekao je kratko Timarov.

U istoj predstavi sa Lečićem i Timarovim igra i Svetlana Ceca Bojković. Na pitanje kakav je njen stav po pitanju toga što je Mirjana Karanović odbila da igra predstavu sa Lečićem, ona je kratko poručila:

- Je l’ ja treba sada da odbijam ili određujem te stvari!? Molim vas da me preskočite sa tom temom.

Deo glumačke postave predstave "Kad su cvetale tikve", njih 17, potpisalo je inicijativu da ne žele da igraju sa Branislavom Lečićem u pomenutoj predstavi Beogradskog dramskog pozorišta, a kako nezvanično saznajemo, među potpisnicima inicijative su i Miloš Biković, koji igra glavnu ulogu u pomenutoj predstavi, kao i glumac Miodrag Radonjić, dok su preostali glumci ostali uzdržani.

Podsetimo, kada su novinari pozvali Laneta Gutovića da prokomentariše ovaj slučaj, on je poručio da ga sve podseća na “pomodarstvo”.

- Meni se čini da su optužbe za silovanje u glumačkoj industriji postale moda i način za privlačenje pažnje. Ne znam da li je tako u ovom slučaju, niti sam čuo šta se desilo - rekao je Gutović.

Gutović je istakao da ima samo reči hvale za Lečića.

- Ne poznajem koleginicu Danijelu, ali Branislava Lečića naravno poznajem duži niz godina i imam lepo mišljenje o njemu kao kolegi i čoveku. On nije neko ko je ikada bio u situaciji da ženama otima ljubav, to je sigurno. Ne znam šta se desilo, neka dokaže sud ako je zaista tako - rekao je Gutović.

S druge strane, Mirjana Karanović je objasnila šta ju je navelo na to da odbije da igra sa Lečićem.

- Ja verujem Danijeli, ja sam čula taj razgovor koji je on imao sa njom i meni ništa više nije potrebno. Ja nisam sudija, ja ne presuđujem i osuđujem. Ja samo dajem podršku. Mene je vrlo iznenadilo kad sam videla da je on naveden. Nisam ga okrenula jer mi je to toliko bilo strašno. Razmišljala sam da ga okrenem i onda sam čula njegov glas na snimku i to mi je bilo dovoljno - rekla je Mirjana Karanović u jutarnjem programu K1 televizije.

