ČULA SAM DA JE POSLAO POLJUBAC U KAMERU, DA LI JE HTEO DA PLJUNE U LICE NARODU? Merima Isaković prokomentarisala Lečićev POLIGRAF!

Glumica Merima Isaković je nakon saznanja da je Branislav Lečić uradio poligraf tokom saslušanja kako bi dokazao istinu, povodom optužbi Danijele Štajnfeld koja je izjavila da ju je glumac silovao, prokomentarisala oštro njegov postupak.

Naime, Lečić se nakon sedam i po sati saslušanja u policiji oglasio na društvenim mrežama ističući da je prošao poligraf, a na kraju snimka poslao poljubac, a ovako je njegovo izlaganje prokomentarisala je Merima, nekadašnja glumica, a danas psihološkinja.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

"Čula sam da je Lečić poslao poljubac u kameru, pobednički izlazeći sa poligrafskog testa i 'hvaleći se prošao sam poligraf'. Ne znam da li je ovim hteo da pokaže pobedonosnu bezobzirnost iz sopstvene neinteligencije ili je hteo da pljune u lice našem narodu, smatrajući nas neinteligentnim? Naširoko je poznato da su najpoznatije psihopate, mnogobrojne ubice mnogostrukih žrtava, prošle poligraf", rekla je Merima Isaković i tom prilikom istakla da je Lečić osoba koja nema stida niti obraza.

"Samo u reklamnim materijalima firmi koje prodaju poligraf je napisano da je tačnost poligrafa oko 90 odsto. Nacionalni biroi naučnih istraživanja širom sveta smatraju da ne postoje naučne činjenice koje mogu da u značajnoj formi podrže bilo kakvu preciznost poligrafa. Udruženja psihologa širom sveta, klinički psiholozi i neuropsiholozi, se ne oslanjaju na podatke dobijene poligrafom, smatrajući da nema dovoljno naučnih dokaza da poligraf-test može precizno detektovati laž. Kažu da poligraf pokazuje relativno tačne podatke kod ljudi koji još uvek imaju savesti i morala, ali da oni koji lako lažu i nemaju osećanja empatije prema žrtvama lako prevare poligraf. Ko obraza nema, nema šta da mu se zacrveni. Ko stida nema, duše nema, tog nema šta da zaboli", rekla je Merima Isaković.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Merima je u svojoj ispovesti izjavila da ju je Lečić s*ksualno napastvovao kada je ona imala 18 godina.

"Bilo mi je 18 godina. Jesen 1978. Ugurao me u stan. Skinuo mi haljinu. Ne pokušavaj da vrištiš. Niko te neće čuti. Oborio me na pod. Osećala sam kako me lomi. Boliiii svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te Bože! Ako uspe umreću noćas. Uživa u mom strahu. Osećam taj zadah. Kao miris truleži. Zastrašujuć pogled. Prazan i crn. Oči bez duše. Osećam potrebu da danas kažem istinu i molim naš narod da ovo pažljivo pročita. Nasilnik koji je zamalo uspeo da uništi moj život, da ugasi moju mladost, da me kao tama proguta. “Opraštam ti”, rekla sam mu tada, pre četrdeset godina. „Opraštam, ali ne zaboravljam. Ti nikada nećeš shvatiti bol koji si mi naneo. Mnogostruki bol. Ako ikada čujem da si ikome naneo sličnu bol, svima ću reći šta se desilo.” Ja sam svoju reč održala. Branislav Lečić izgleda nije. Osećam moralnu obavezu da podelim svoje iskustvo u nadi da će moja ispovest biti podrška i Danijeli Štajnfeld i ostalim žrtvama seksualnog zlostavljanja", ispričala je, između ostalog, Merima Isaković.

foto: Nebojša Mandić

Kurir.rs/Nedeljnik

