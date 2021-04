PORED DARE DŽOKIĆ OSEĆAO SAM SE OPUŠTENO I UŠUŠKANO, A KOJO JE ŠMEKER: Nenad Stojmenović iskreno o kolegama iz serije Radio Mileva

Iza glumca Nenada Stojmenovića mnogobrojne su uloge, a kada je reč o televizijskim, proslavile su ga one u serijama "M(j)ešoviti brak i "Ljubav u zaleđu", a onda su stigle i role u serijama "Pet" i "Žene sa Dedinja". Danas ga gledamo u komediji "Radio Mileva", gde je deo sjajne glumačke podele koja svakim radnim danom na RTS zasmejava gledaoce.

Vaš lik živi s majkom koja mu ne dozvoljava da ima devojke...

- Da, uloga je zanimljiva i životna. Divno mi je što sam ponovo radio s Darom Džokić. Imamo zanimljiv odnos koji može dobro da se igra glumački, jer je u pitanju čovek od 40 godina, a živi još pod majčinom zaštitom i u nekim ušuškanim uslovima koji nisu mogući i održivi. A to se sve manifestuje na njegov emotivni život. Reč je o arhetipskoj temi, koja je glumcu inspirativna.

Da pojasnimo, Dara Džokić igra vašu majku.

- To mi je umnogome olakšalo stvari, jer mi je Dara stvarno pravi prijatelj, a sa druge strane, imam apsolutno poverenje i ona mi je na neki način autoritet. Pored nje sam se osećao opušteno i ušuškano.

foto: Marina Lopičić

Da li vam je prijalo da igrate u komediji? Koliko je to težak žanr za glumu?

- Zahtevan je koliko i svaki drugi žanr, ali je sa druge strane lepo jer je nešto opuštajuće, pa bude onda i zabavno. Samim tim i na setu zahteva jednu drugačiju, bržu igru, brže razmišljanje. Stvarno je ekipa na seriji fenomenalna i filmski je sve prikazano.

foto: Dragana Udovičić

Tu je i Nikola Kojo, s kojim ste igrali u filmu "Mi nismo anđeli 2". Postoji li razlika u vašoj saradnji onda i sada?

- Baš ste me uboli na mesta gde sam slab, to su stvarno glumci koje mnogo volim. Nikolu znam još od fakulteta i on je za mene pravi šmeker. Jedan od onih starih bardova. Nidžu mnogo volim. I na samom setu pomislio sam kako smo nas dvojica snimali pre 20 godina "Mi nismo anđeli 2". Vreme tako proleti i obojica smo sada drugačiji. I ovoga puta bilo je lepo raditi s njim i cela serija za mene je jedna uživancija.

Kurir/ TV ekran, Maša Kostić

