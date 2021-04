ČUVENI AVANTURISTA BER GRILS OTKRIO PRED NOVU SEZONU: Osvojiću i divljine Srbije, a voleo bih da snimam s Novakom Đokovićem!

Postoji ona stara fora da Ber Grils, poznati svetski avanturista i ekspert za preživljavanje u negostoljubivoj prirodi, u Srbiji ne bi mogao da snimi nijednu epizodu svog serijala "U divljini sa Berom Grilsom".

Kako kaže domaća publika, srpski domaćini bi se utrkivali da nahrane i napoje TV zvezdu. Teško bi se Grils odbranio od naših brižnih bakica, te mu pečenice, gibanice, ćevapa i pogače ne bi zafalilo ni na Midžoru. Drugi pak smatraju da bi najveći izazov za preživljavanje u Srbiji imao ako bi morao da se izbori za mesto u gradskom autobusu, i to u vreme špica. Kako god, zvezda popularnog šoua čija šesta sezona na kanal National Geographic stiže 18. aprila od 22.00 (nedeljom) ne krije da jedva čeka da dođe u Srbiju, uprkos svim izazovima koji ga mogu zateći u našoj zemlji, i navodi top 5 stvari koje u Srbiji obožava!

1. Priroda

Smatram da je Srbija neotkriveni biser. Vaša zemlja ima verovatno najspektakularniju neotkrivenu divljinu na svetu. Prelepe planine, reke, jezera. Za mene je ona izazov na koji se već dugo spremam. I koji priželjkujem. Još prošle godine sam dao obećanje da će jedna od epizoda biti snimljena u Srbiji, ali odluka o tome nije samo na meni. Voleo bih da National Geographic uvrsti Srbiju na spisak lokacija za moju emisiju.

2. Izazov po njegovoj meri

O srpskoj divljoj prirodi se malo zna. Međutim, bavio sam se istraživanjem, i već sam našao neka zanimljiva mesta koja bih voleo da posetim. Video sam da imate jako zanimljive nacionalne parkove i neke klisure koje su izazov baš po mojoj meri. Smatram da ceo Balkan ima prelepu prirodu. Hrvatska, Slovenija, Bugarska... sve su to prelepe zemlje, koje bi se uz Srbiju uskoro mogle naći na mojoj mapi izazova.

foto: Nacionalna Geografija

3. Gostoljubivost

Ono što me oduševljava kod srpskog naroda jeste ta srčana gostoljubivost. Vaši ljudi su jako topli i svakoga dočekuju raširenih ruku i otvorenog srca. To je ono što me privlači i što se retko sreće. Srpska gostoljubivost je naširoko poznata.

4. Ponos i patriotizam

Ceo region Balkana čine narodi koji su jako ponosni i imaju veoma razvijen osećaj patriotizma i ljubavi prema svojim domovinama. Divno je biti okružen ljudima čiji narodi imaju tako dugu i bogatu istoriju. Uz prirodne lepote, najveće bogatstvo Srbije su njena istorija i tradicija.

5. Novak Đoković

Novak Đoković prema mom mišljenju jedan je od najboljih tenisera i sportista svih vremena. Voleo bih da dođem u Novakovu Srbiju i da tu sa njim snimim jednu epizodu serijala "U divljini sa Berom Grilsom". Osim njegovog urođenog instinkta za borbu i pobedu, kod Novaka cenim i njegovu veliku mentalnu snagu i duhovnu mudrost.

foto: Profimedia

Kurir.rs