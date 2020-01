FEDERER JE ZBOG NJEGA JEO RIBLJE OKO, A SADA ŽELI NOVAKA DA ODVEDE U DIVLJINU: Čuveni Ber Grils želi da snima u Srbiji!

Autor čuvenog serijala "U divljini sa Berom Grilsom" kaže da je upoznat sa lepotama Srbije.

"Prirodne lepote vaše zemlje su spektakularne. Obično kada biramo lokacije za snimanje odlučujemo se za one koje mogu da nam ponude raznolikost, a Srbija nudi pun paket - planine, reke, šume, bogatu prirodu i neverovatnu divljinu. Još kad bi Novak Đoković, koga mnogo cenim i čiji sam veliki obožavalac, pristao da mi bude gost u nekoj od narednih sezona, sasvim sigurno bismo došli da snimamo u Srbiji", rekao je Grils u intervjuu "Nedeljniku".

Grils ističe da bi Novaka voleo da vidi iz posebnog razloga.

“Novak je snažan uzor i voleo bih da čujem njegovu priču o ljubavi prema Srbiji”, ističe Grils, podsećajući da su gosti u njegovoj emisiji upravo ljudi poput Đokovića.

Kako on to kaže – oni koji svojim životom, delima, ali i snažnom voljom i pozitivnom energijom motivišu i inspirišu. Tako se, uz mnoge holivudske zvezde, pre dve godine u Berovoj emisiji našao i Đokovićev večiti rival, švajcarski teniser Rodžer Federer sa kojim je Grils osvajao Alpe, odigrao, kako on to naziva, "epsku partiju pingponga", i koga je naterao da pojede riblje oko, naravno, puno proteina i bogat izvor energije neophodne za preživljavanje.

