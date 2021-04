DANIJELA IZNELA NOVE ŠOK DETALJE O LEČIĆU I SILOVANJU Tražio je da mu PEVAM, nisam bila LJUDSKO BIĆE, a sve vreme ga je zvala žena

Foto: Nikola Anđić, Hold me right

Glumica Danijela Štajnfeld optužila je kolegu Branislava Lečića za silovanje, koje se navodno dogodilo 7. maja 2012. godine. Neposredno zatim, glumica je zbog tog traumatičnog događaja napustila Srbiju i otpočela život u Americi.

Domaću javnost podigla je na noge u septembru prošle godine, kada je objavila svoj dokumentarni film koji nosi naziv “Zaceli me”, a koji je do sada emitovan samo na Sarajevo Film Festivalu i na Festivalu evropskog filma na Paliću. Njegova beogradska premijera bila je u sredu 22. aprila, što je publika željno iščekivala.

foto: Nikola Anđić, Printscreen

Danijela je film zasnovala na ispovestima žrtava silovanja ali i silovatelja, a zanimljivo je to da film počinje njenom ispovešću o nemilom događaju za koji tvrdi da je doživela. Glumica je tada u kameru svog računara ispričala do tančina zašto je napustila našu zemlju, te kako se dogodio sporni gnusni čin, ne navodeći ime svog silovatelja. Celokupnu sadržinu njene ispovesti u narednim pasusima prenosimo vam u celosti.

- Muškarac koji me je silovao je jako poznat u Srbiji, zbog njegove moći i popularnosti neće biti sigurno po mene da progovorim ko je on. Time bih stavila sebe i svoju porodicu u opasnost. Tako da sam samo otišla, na početku popularnosti i razvijanja svoje karijere - počela je glumica koja je neposredno pre odlaska iz Srbije doživela ogromnu popularnost ulogom u filmu “Ivkova slava”, gde je igrala glavnu rolu Mariolu.

- Otišla sam misleći da idem u novu zemlju gde ću krenuti od početka i da nikad više neću misliti o tome. Nisam bila svesna koliku sam traumu doživela. Trebalo mi je da progovorim o svemu i mislila sam, ako učinim da se tuđe priče čuju, onda će se čuti i moja priča – kaže Danijela koja je zatim priložila i video koji je snimila samo dan nakon silovanja.

- Prošle noći desilo se nešto užasno. Još uvek sam zbunjena i u šoku. Trebalo je da osetim da ovo smera, govorio mi je od 2010. da me želi. Ja sam njemu govorila da ja njega ne želim. Govorila sam i da nisam zainteresovana, da imam dečka, da ne želim bilo kakvu vezu sa njim, što i jeste bilo tako - počela je ona, a zatim otkrila stravične detalje samog silovanja.

- Govorila sam mu da stane sve vreme, da se plašim, da ne želim to, toliko puta sam mu govorila “ne”. Saterao me je uza zid i počeo je da me mazi i pipa svuda po telu, zavukao je ruku u moje gaće. Nakon toga je sve vreme pokušao da omalovaži šta se desilo i pravio se da je sve u redu. Kada smo se vraćali nazad, njegova žena je zvala sve vreme, a on je samo mene držao za ruku i govorio kako je srećan i zahvalan, smešio mi se. Tražio je da mu pevam i jesam. U tom trenutku više nisam bila ljudsko biće. I dalje se sećam trenutka kad sam izašla iz njegovog auta i spustila noge na zemlju. Mislila sam kako je čudesno da sam živa i da je sve gotovo.

Glumica je potom ubeđivala sebe da joj se ništa strašno nije dogodilo, sve dok traume nisu počele da isplivavaju na površinu.

foto: Nikola Anđić, Printscreen

- Bila sam čak euforična i potpuno poricala šta mi se dogodilo. I onda mi je posle nekog vremena samo odjednom došla pred oči slika tog zida i kako je sve izgledalo. Osećala sam se kao da me siluje iznova i iznova. Flešbekovi od te noći su bili najstrašnije nešto što sam ikada doživela. Nakon toga nisam mogla da budem u kolima, da putujem, da popričam sa strancima, da idem na audicije, da pokušam da napravim karijeru u Americi -otkrila je u svom filmu Danijela.

Podsetimo, Više tužilaštvo u Beogradu ispituje detalje optužbe na račun Branislava Lečića, jer je 22. marta glumica Danijela Štajnfeld potvrdila da je filmski moćnik koji ju je navodno silovao njen kolega s kojim je sarađivala. Branislav je nakon toga prošao poligraf, a naši nadležni organi sprovode istragu.

foto: Printskrin

kurir.rs/24sedam

Bonus video:

00:40 NA SPOMEN LEČIĆA JEZDIĆ POBESNEO! Napao novinarku zbog PITANJA i JASNO stavio do znanja šta misli o SKANDALU