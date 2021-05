ANĐELINA DŽOLI OTKRILA DA LI JE PONOVO ZALJUBLJENA POSLE RASKIDA SA BREDOM PITOM: Tako sam dugo sama!

Američka glumica Anđelina Džoli je u novom intervjuu za "E!News" progovorila o svom ljubavnom životu i otkrila da je već dugo sama.

foto: Profimedia

Naime, slavna glumica se pre nekoliko godina razvela od Breda Pita, s kojim ima šestoro dece, pa se našalila da je "veoma dugo sama".

Anđelina, koja trenutno promoviše svoj najnoviji film "Those Who Wish Me Dead", govorila je o tome kako uspeva da odgaja decu kao samohrana majka.

- Imam šestoro vrlo sposobne dece. Naravno da se probudim i samo pomislim: "Moram da se uverim da su dobro. Moram da se uverim da su mentalno dobro" - rekla je Anđelina. Ali iskreno, mislim da se pre nekoliko godina sve promenilo i sada oni misle: "Moram da se uverim da je mama dobro."

Oni se tako dobro brinu o meni, a mi smo takav tim. Tako da imam vrlo veliku sreću ... Da, brinem. Uvek sam ja ta koja brine, ali ih obožavam. Oni su kul ljudi - rekla je Anđelina.

foto: Profimedia

Podsetimo, ona je nedavno odgovarala na pitanja novinara, koji su želeli da znaju zašto poslednjih godina skoro da je i nije bilo na filmskom platnu, niti se bavila rediteljskim poslom.

- U tome me je sprečavala zahtevna porodična situacija - kratko je odgovorila Džolijeva, misleći na razvod od glumca Breda Pita i borbu za starateljstvo.

foto: Profimedia

Inače, glumica sve čini kako bi njeni naslednici, blizanci Noks i Vivijan, Šajlo, Zahara, Paks i Medoks, na najbezbolniji način prošli kroz težak period, pa sa njima najviše vremena provodi kod kuće i brine o njima.

- Nikada sebe nisam zamišljala kao mamu u tradicionalnom smislu. Osećam da mi za to nedostaju sve veštine i da nisam dobra, ali se snalazim. Deca su mi poprilično otporna, izdržljiva, lako se prilagođavaju i pomažu mi. Volim što su porasli, pa sada mogu sa njima da sedim celu noć i razgovaram - završila je glumica, koja je sa bivšim mužem u lošim odnosima i bori se s njim oko starateljstva nad decom.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:52 OVDE ŽIVI ANĐELINA DŽOLI: raskošna kuća u Los Anđelesu