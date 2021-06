DŽEJN SEJMOR IMA 70 GODINA, ALI IZGLEDA KAO DEVOJKA: Od punoletstva ima istu TEŽINU, a ovakva ishrana je KLJUČNA! (FOTO)

Poznata američka glumica Džejn Sejmor (70) je u februaru proslavi rođendan, ali kada se pogledaju njene fotografije i snimci, izgleda kao da ima 30 godina.

Izgleda vrlo sveže i mladiliko, njeno lice nije izgubilo tonus i sjaj, a i u odličnoj je formi što često dokazuje fotografijama u bikiniju.

Ako pogledate stare fotografije slavne glumice sem nekoliko bora više, njen lik i figura se nimalo nisu promenili, uprkos tome što godine neumitno lete. Ona stari neverovatno lepo, a tvrdi da u to nije umešala prste estetska hirurgija.

Džejn je istakla da je svojevremeno probala botoks, ali da joj se nije dopao efekat, a dodala je i da tajna njene mladolikosti nisu skupe kreme ni biljni čajevi. Ona akcentuje da je reč o prihvatanju sebe i o uspostavljanju balansa u životu.

"Dijete za mene nisu nikada funkcionisale, jer ja volim da jedem. Gajim voće i povrće i uživam u njegovom ukusu. Ne sviđa mi se ideja da je potrebno doći do određenog broja na vagi", kaže Sejmor, ali dodaje da ponekad koristi metodu povremenog posta i da joj ista odgovara.

Kada praktikuje pomenutu autofagiju ona ima samo jedan obrok na dan, koji sadrži povrće, nemasnu ribu ili mali komad piletine, a tek ponekad tanki nemasni odrezak. Uz to užina sirovu šargarepu ili celer, a sve to dovelo ju je do činjenice da ima isti broj kilograma kao kada je ima 17 godina.

Otkriva i da mladolikost duguje i redovnim treninzima - vežbama snage i pilatesu.

"Primećujem ogromnu razliku otkako sam počela da vežbam. Svaka vežba je naporna, od umora mi se trese celo telo. Dajem sve od sebe, ali ne pokušavam da budem mlađa nego što jesam. Trudim se da budem što bolja u svojim godinama", rekla je.

Inače, Džejn je 2018. sa 67 godina pozirala za kultni magazin "Playboy" kada je postala najstarija žena koja je fotografisana za njihovu naslovnicu.

Prošle godine glumica je dospela u centar omanjeg skandala kada je javno napala šefove iz filmske industrije koji joj nisu dozvolili da u mini seriji "Elanor of Aquitaine" glumi mlađu verziju svog lika, već su za tu ulogu mlađu glumicu.

"Rekli su mi da ću moći da glumim verziju svog lika s 25 godina, ali samo dan pre snimanja pronašli su za to nekog drugog. To je nešto što stvarno ne razumem jer verovali ili ne, čak za to ne moraju ni da prave bilo kakve promene na mom licu. Možete da se uverite u to ako pogledate moje fotografije na Instagramu", izjavila je prošle godine Džejn.

