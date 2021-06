OTKRILA ZAŠTO SU KRILI TRUDNOĆU: Džesika Bil progovorila o DRUGOM SINU! Džastin Timberlerjk umalo NIJE PRISUSTVOVAO porođaju!

Džesika Bil konačno je ispričala detalje o porođaju i razloge zašto su ona i njen suprug Džastin Timberlejk vest da su dobili drugog sina držali u tajnosti.

Gostujući u podkastu “Armchair Expert with Dax Shepard”, objasnila je da nije želela da krije da je u drugom stanju već je to bio sticaj okolnosti.

foto: Profimedia

- Nije to bilo tajna. Desio nam se virus i pandemija, a onda sam sa sinom Sajlasom otišla u Montanu kod mojih roditelja i nisam mrdala. Tako da zapravo niko sem najbližih nije ni znao da sam trudna, a tamo se zbog epidemiološke situacije ni sa kim nismo viđali niti je bilo fotografa da prate mene i Džastina - objasnila je glumica.

Kako je ispričala, tokom održavanja trudnoće u vremenu pandemije najviše se trudila da sačuva sebe od virusa. a time i plod, a kako joj se bližio termin porođaja, strahovala je da li će njen suprug moći da prisustvuje tom činu.

- Unervozila sam se pred porođaj. Pred moj prijem na kliniku bolnica je ukinula ograničenja za posete tako da je Džastin mogao da bude na rođenju našeg sina. Osećala bih se očajno da sam se porađala bez Džastina pored sebe. Zaista sam se plašila.

Prema njenim rečima, dolazak prinove u kuću šest godina posle prvog sina predstavlja značajnu promenu.

foto: Profimedia

- Neko mi je rekao: “Dvoje je kao da ih imaš hiljadu”, i to je tačno. Ali u Sajlasu imam veliku pomoć oko bebe, a i Džastinu ništa nije teško. On je i oko prvog deteta bio uključen, a sada kao da je samo ponovo učitao taj fajl u svoj sistem i izvršava sve zadatke - duhovito je dočarala situaciju glumica.

Džesika se osvrnula i na nedavne kritike javnosti nakon što je u šouu Elen Dedženeres ispričala da sprovodi trening spavanja nad novorođenčetom. Objasnila je da ona time ne muči dete jer trening spavanja predstavlja puštanje bebe da plače dok ne utone u san. To roditelji podnose teško na početku, ali metoda daje rezultate.

- Naravno da ću uzeti bebu ako ne zaspi za nekoliko minuta. Svakom roditelju je teško da pusti dete da plače. Međutim, svaki naredni put beba zaspi uz kraći plač. To je kao svaka druga vrsta treninga. Što se više praktikuje, rezultati se postižu brže. Tako danas zaspi sam u krevecu za nekoliko sekundi, bez plakanja. Samo uđem kasnije da ga obiđem i uverim se da je dobro.

foto: Profimedia

Na pitanje kako će reagovati ako njeni sinovi u budućnosti krenu stopama roditelja i odaberu karijeru u industriji zabave, Džesika je priznala da će prepustiti deci da odluče.

- Kada primetim kod starijeg sina neki talenat, ja prvo u stranu kažem: “O, ne.” A onda se zapitam: Pa kako da ne bude muzičar? Kako da mu ne dozvolimo da svira klavir? Ili kako da možda mlađem sutra ne dozvolim da ide na časove glume ako je to njegova strast. Ne želim da budem roditelj koji će gušiti snove svoje dece. To će se odnositi i na njihovu odluku da, na primer, odu u Ajovu i uzgajaju kukuruz. Ako to odaberu, dobiće moju i Džastinovu punu podršku kao da žele da se bave glumom ili muzikom.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

00:33 OGLASIO SE BORA ČORBA NAKON IZLASKA IZ BOLNICE: Otkrio u kakvom je stanju