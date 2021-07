MOMČILO BAJAGIĆ ZA KURIR: Neće nas iznenaditi kiša, zbog nje nam je prvi put na Tašu propala oprema

Legendarni rok bend Bajaga i instruktori sviraće večeras na stadionu Tašmajdan u Beogradu po treći put u karijeri.

Nakon novog studijskog albuma "Ovaj svet se menja" (PGP RTS 2020), koncertnu turneju Momčilo Bajagić započeo je nastupima na Arsenal festu u Kragujevcu, zatim na Paliću i u Rijeci, a za Kurir uoči večerašnjeg nastupa otkriva zašto mu je ovo mesto posebno važno.

- Tašmajdan je idealan prostor za svirke zbog pandemije, jer je na otvorenom. Mnogo ga volimo. To je mesto gde smo imali prvi veliki koncert u Beogradu. Nije bio loš ni prvi naš nastup u glavnom gradu u Domu sindikata, ali Taš je bio poseban. Svirali smo tu i 2003. godine. Letnje je vreme, Taš je sređen i najbolji zvuk u ovom gradu može da se napravi upravo tu - objašnjava Bajaga.

Gotovo četiri decenije karijere je iza vas. Da li je teško napraviti set listu za koncert?

- Imali smo tri koncerta pre Beograda. Nemam te muke. Napravio sam spisak od 30 pesama. Sviraćemo hitove s novog i svih prethodnih albuma, ali se tu našlo mesta i za pesme koje ne sviramo često. Znamo šta publika voli, želi i verujem da će svi da čuju pesme zbog kojih su došli na koncert.

Možete li da otkrijete kojom pesmom otvarate svirku i kakva iznenađenja nas čekaju?

- Pesmu kojom ću otvoriti koncert izaberem tek pola sata pred izlazak na binu. Sviraćemo i "Strah od vozova", što ne izvodimo često, i još mnogo pesama. Goste nikad ne otkrivam, ali pre nas nastupa Bata Kostić sa svojim bendom. Plan je da izađemo posle devet na scenu.

foto: Ana Paunković

U vašoj publici su i današnji klinci, ali i njihovi roditelji i bake i deke. Kako je to Bajaga kul svim generacijama?

- Meni je drago kad to čujem. Nisam imao plan kako da pridobijem sve generacije. Međutim, mi smo ovih 37 godina svirali stalno i mnogo ljudi nas je čulo uživo, pa se ta ljubav verovatno prenosi s generacije na generaciju. Mislim da je to situacija kod svih bendova koji mnogo sviraju. Roditelji naše pesme puštaju svojoj deci, ona svojoj i tako se to prenosilo.

Plašite li se kiše u Beogradu?

- Vidim da je vreme promenljivo. Kiša u julu na 29 stepeni i nije nešto strašno. Mnogo gore je svirati na 39, a da nema padavina.

Da se vratimo na prvi koncert. Kako pamtite tadašnji Taš?

- Obeležila ga je kiša. U to vreme bina nije bila pokrivena. Propala nam je kompletna oprema i morali smo za drugi nastup da pozajmimo skroz novu. Sada to ne može da se desi. Bina je pokrivena. Imamo vrhunsko ozvučenje i opremu, kakvo još nije viđeno u Beogradu, i spremni smo. Ne sećam se da smo bili ni tako dobro navežbani. Dobili smo izuzetno dobre komentare za to.

Kad ste pomenuli opremu, da li uvek pevate na istom mikrofonu?

- Dobra ozvučenja imaju sjajne mikrofone. Neki ljudi imaju svoj koji uvek nose sa sobom, ali ja ga nemam. Verujem našem toncu Nikoli Vranjkoviću, koji za mene uvek pronađe najbolji. Mikrofon je najmanji problem.

Kako ćete provesti današnji dan?

- Odmaram se i kuliram. Sve smo uradili na vreme. Prošetaću pored Taša pred probu. Nemam tremu.

foto: Ana Paunković

