BANE VIDAKOVIĆ ISKRENO POSLE SUDSKE PRESUDE: Glumac otkrio gde je otišao pravo iz pritvora i šta ga je najviše BRINULO!

Glumac Branko Bane Vidaković u ispovesti posle sudskog procesa otkriva zašto mu je sudija rekao da je bio samo čovek koji se našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu i da je najviše brinuo kako će sve podneti njegova deca

Glumac Branko-Bane Vidaković (61) proteklih meseci bio je aktuelan ne samo zbog serija “Vikend sa ćaletom” i “Tri muškarca i tetka” nego i zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Na suđenju je kažnjen samo novčano i tu kaznu namiriće u ratama u narednih godinu dana. Glumac otkriva da je iz dvodnevnog pritvora otišao pravo na snimanje serije, kako je ljut na sebe jer nije predosetio opasnost i zašto mu je sudija rekao da je bio samo “čovek koji se našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme”. Tokom sudskog postupka najviše je brinuo o tome kako će sve podneti njegova deca, kćerka Majda, koja živi u Holandiji, i sin Mateja, koji je ovde u Beogradu.

- Laknulo mi je kad je sudija na suđenju izjavio da ipak mora da me kazni makar novčano, zbog jedne stare osude, jer sam pre deset godina imao spor sa Elektrodistribucijom. Čak mi se izvinio i rekao da je očigledno da sam bio kolateralna šteta čoveka koji me je u uvukao u tu priču - kaže Bane.

Dramski umetnik ljut je na sebe jer uprkos godinama i životnom iskustvu nije umeo da prepozna potencijalnu opasnost.

- Pre tri godine iznajmio sam dvorišnu kuću na Vračaru i taj čovek je stalno dolazio zajedno sa ženom i troje dece, da bi se klinci slikali sa mnom. Sam je počeo da se pojavljuje tek prošlog proleća, kad je od mog gazde tražio ključ od garaže koju ne koristim, pošto svoj auto parkiram na ulici. Tamo je stajala neka starudija, a on je želeo da ostavi svoje stvari dok ne nađe stan jer se razvodio od žene. Pre incidenta nekoliko puta je dolazio do garaže, a tog jutra kad su nas priveli tražio je da odem s njim do Novog Beograda da nešto uzme. Prvo sam hteo da odbijem, ali sam se, ni sam ne znam zbog čega, ipak predomislio i seo u kola. On je još jednom ušao u garažu, uzeo drogu i stavio je u zaštitnu masku, što sam posle saznao od inspektora.

U tom trenutku nekoliko inspektora opkolilo je kola i obojicu uhapsilo. Glumcu je određen pritvor od dva dana, a dileru, muzičaru na splavovima, od mesec.

- On je i inspektorima i tužiocu tada izjavio da ja s tim nemam nikakve veze. Kasnije su ga valjda posavetovali da napadne mene, pa je posle dva-tri meseca potpuno okrenuo priču. Ispalo je da sam ja jedan od najopasnijih dilera, gori od Darka Šarića, kao i da me se plaši. U međuvremenu sam saznao da je višestruki povratnik i da je već dva puta osuđivan na zatvorske kazne zbog dilovanja. Sudija se na njegove priče smejao, ali ja sam se mnogo sekirao i nervirao zbog toga što ga je štampa uporno citirala. Nisam hteo da dajem nikakve izjave, želeo sam da se prvo završi čitav postupak.

Ponudio je tužilaštvu da prizna krivicu, kako bi dobio nanogicu i priliku da može da radi. Tužilac je to usmeno prihvatio, ali se nije pojavio na dogovoru kod sudije.

- Poslao je zamenicu, a sudija mi je skrenula pažnju da je taj sporazum po mene nepovoljan. Ne bih mogao da radim pošto osobe s nanogicom imaju dva sata dnevno za obavljanje svih poslova van kuće. Shvatio sam da nema garancija da ću moći da idem na snimanja i odlučio sam se za suđenje, iako mi to nije nimalo odgovaralo jer se priča po medijima provlačila mnogo duže nego što je bilo potrebno.

Posle svega, Bane priznaje da mu je najteže bilo u pritvoru, gde je proveo dva dana.

- To je za mene bio pravi šok. Uplašio sam se da će produkcija serije “Ljubavni zalogaji”, koju sam tek bio počeo da snimam, dići ruke od mene i da ću izgubiti posao. Međutim, bili su izuzetno korektni, ponudili su mi i advokata u slučaju da nemam svog, a čim sam izašao iz pritvora, sačekao me je njihov vozač i odveo pravo na set. Posle samo nekoliko sati snimao sam svoje scene kao da se ništa nije dogodilo, zahvalan producentima Braci Zatezalu i Sretenu Jovanoviću što su verovali u mene.

Iako su mu deca već odrasla, veoma se brinuo kako će se čitava situacija odraziti na njih.

- Sin zna šta se dešavalo. Kćerka je sve to prihvatila mnogo teže, jer ne živi u Srbiji. Uspaničila se i stalno je zvala da pita jesam li dobro, živ i zdrav, šta će biti sa mnom. Mediji su sve vreme objavljivali poluistine, matretirali ne samo mene nego i moj komšiluk. Bio sam ljut i revoltiran.

Surovo iskren Iako nikad nije krio svoju prošlost, glumac ističe da je ono što mu je svojevremeno govorila majka Grozda na kraju ispalo tačno.

- Umela je da mi kaže: “Sine, ne moraš da budeš toliko iskren.” Odgovarao sam joj da je bolje da novinarima kažem kako jeste nego da oni sami izmišljaju. I to je bilo zloupotrebljeno. Ispalo je da sam maltene oduvek zavisnik. Mada ranije nisam zazirao od te priče, sad ipak imam 61 godinu. Možeš da uzimaš drogu kad si klinac i radio sam to do dvadeset i neke, kad je bilo vreme da se to proba. Kad sam se krajem osamdesetih osvrnuo i shvatio da više nemam brojne prijatelje iz gimnazije i detinjstva, da ih je mnogo pomrlo ili su otišli u inostranstvo, shvatio sam da je vreme da prestanem. Nemam potrebu da se zbog toga bilo kome pravdam, skoro svi smo tokom novog talasa tako živeli, i muzičari, i slikari, i glumci, i drugi umetnici.

Premda će uskoro obeležiti 38 godina glume, ističe da mu nikako nije jasno kako je preživeo baveći se isključivo svojom profesijom.

- I sad mi se to čini nemoguće. Imao sam sreće da sam i u pandemiji dobio uloge u nekoliko serija. Obradovao sam se roli u sitkomu “Tri muškarca i tetka”, gde su mi partneri Seka Sablić, Ceca Bojković, Petar Božović. Kako da odbiješ takvu podelu? To mi je s godinama postalo najvažnije, s kim radim, a s njima sarađujem jako dugo i odlično sam se osećao na setu. I mlađi Marko Janketić i Milan Vasić su baš dobri. Bio je to maratonski projekat, 180 epizoda. Obično ratujem sa producentima, ali su me Danijel Đurić i Nikola Burovac oduševili svojom energijom i entuzijazmom. Film i serija “Vikend sa ćaletom”, gde mi je partner bio Nenad Jezdić, bili su takođe vrlo uzbudljivi, mislim da se tu poklopilo nekoliko stvari. U ovom poslu nema garancija, neki put se dogodi da su i tekst i reditelj vrhunski, kao i glumci, a da opet sve propadne, što sa “Ćaletom” nije bio slučaj. Čak mislim da je serija još bolja nego film.

- Glumci će, hvala bogu, imati od čega da žive, iako hiperprodukcija nije zdrava. A i publika teško prihvata nova, mlada lica. Pozorište mi mnogo nedostaje, pošto sam imao i po devet naslova mesečno i igrao svako drugo-treće veče. Praktično nam je oduzeta prilika da radimo. Iz nepoznatih razloga pozorišta se tretiraju kao noćni klubovi, a mi ionako maltretiramo jadne gledaoce, od dezinfekcionih barijera na ulazu, preko merenja temperature do nošenja maski tokom predstava. I još moraju da sede s razmakom od tri ili četiri sedišta. Mi bi trebalo da prevaziđemu tu sablasnu činjenicu da, kad pogledamo u gledalište, vidimo tu i tamo ljude s maskama. Ova situacija nas je stvarno upropastila, a ima i nešto nelogično u toj priči. Kako teatri mogu da budu opasni kao fudbalski stadioni? Kod nas se ne viče, ne peva i ne pravi buka, ljudi komad gledaju u tišini. I ne znam po kom osnovu se merimo sa bilo kime drugim? Strahujem od toga kakva će biti sudbina pozorišta koja ne dobijaju donacije poput mog Narodnog. Doveden je u pitanje opstanak Zvezdara teatra, a njegov direktor Duško Kovačević je naš najveći živi dramski pisac. Kome pomoći ako ne njemu? Brojna pozorišta u Evropi su bankrotirala. Međutim, njihovi glumci, za razliku od Srbije, dobijaju značajan novac kako bi preživeli, a mi smo, izgleda, prepušteni sami sebi.

