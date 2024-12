"Bio sam vrlo kratko u vojsci, najurili su me posle tri nedelje. Imao sam neverovatnu sreću da sam naleteo na blagonaklonog komandira čete, koji je bio fan muzike. Dođeš u JNA u to vreme, spakovali su me 1983. godine - u potpuno pogrešnom trenutku u mom životu, jer sam tada bio u Kanu i družio se s ljudima iz svetske muzičke industrije. Kad sam došao u Beograd, čekao me je poziv za vojsku. Poslali su me u Titograd, današnju Podgoricu, u najveću kasarnu u zemlji. U svemu tome naletim na komandira čete koji me je zauvek zadužio - imao je pozitivan odnos prema roku i znao je za mene. Ne bi me on pustio tek tako, ali ja imam ogromnu dioptriju na levom oku - skoro da ne vidim. Čovek je video razlog da idem na ponovni pregled, pa su me oslobodili. Nisam folirao, naprotiv. Uvalili su mi cevi od minobacača - kad smo prvi put otišli na teren, ja bacim one cevi. Posle toga zove me na razgovor komandir i kaže da to nije za mene. Da se nisam vratio tada iz vojske, moj život bi bio potpuno drugačiji. Sigurno ne bih bio u Instruktorima", ispričao je Cukić u ispovesti za Kurir.