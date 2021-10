ŠURDA AKTUELAN I 40 GODINA NAKON PRVOG PRIKAZIVANJA! Nada Blam OTKRILA VELIKU NEPRIJATNOST sa snimanja: POBESNELA SAM!

Kultna serija "Vruć vetar" obeležava 40 godina postojanja, a glavni lik Šurda, koga tumači Ljubiša Samardžić, i danas je podjednako omiljen i aktuelan.

Da ostvarenje Siniše Pavića prevazilazi okvire vremena i prostora govori i to da se Šurdine replike citiraju i dan danas.

Glumica Nada Blam imala je epizodnu ulogu u seriji, ali i pored toga seća se snimanja sa Ljubišom Samardžićem.

- Sećam se jedne scene koju sam snimala sa Ljubišom Samardžićem, bio je na keju neki restoran koji je tek otvoren i bio je tu neki konobar koji je trebao da nas posluži, kao statista. Ali kako smo mi imali scenu svađe, udarali smo po stolu, ja sam toliko besna ustala od stola da sam rekla konobaru "Marš", pošto je tako stajalo u scenariju. On se toliko naljutio i prišao reditelju da se žali - priča Nada Blam, koja dodaje da je kasnije bilo čitav niz anegdota.

- To je kultna serija ostala do danas. Ljubiša je bio koncentrisan na svoj posao, pa ne možete verovati koliko je on važnosti davao svakoj svojoj rečenici. Nisam ja mnogo pridavala značaja svojoj ulozi, ali se sećam koliko je on pomno izgovarao svaku svoju rečenicu, on je tačno znao koliko je to važno da svako slovo bude na svom mestu - kaže Nada, koja je dodala da je bar dva, tri puta.

