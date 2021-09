ČITAOCI KURIRA IZABRALI NAJBOLJU PESMU IZ DOMAĆE SERIJE: Nema ko nije LIO SUZE uz nju, a nastala je za 30 sekundi u TAKSIJU! VIDEO

Čitaoci Kurira su nedavno učestvovali u anketi i birali najbolju pesmu iz domaće serije. Velika većina je glasala za pesmu iz serije "Vruć vetar". Naravno, u pitanju je "A sad adio".

foto: Printscreen/Kurir.rs

Pesmu je komponovao Vojkan Borisavljević, a Ljljana Pavić je napisala tekstza potrebe serije "Vruć vetar" koju su izvodili Dragan Stojnić i Oliver Dragojević.

Kompozitor i dirigent Vojkan Borisavljević, koji je preminuo ove godine je svojevremeno pričao o nastanku kultne pesme.

- Sećam se toga, kao da je juče bilo. Išao sam u Dubrovnik. Reditelj Aca Đorđević i Siniša Pavić su mi otprilike rekli kakva bi trebalo da bude ta pesma, da mora da se oseća vruć vetar. Pre toga sam letovao na Kritu i već sam to osetio. Brzo sam shvatio šta žele, bio je to trenutak inspiracije koji sam vrlo jednostavno pretočio u pesmu. Komponovao sam je u taksiju do aerodroma, a Oliver ju je snimio jedne večeri za 10 minuta u studiju Radio Beograda. Njegov glas je obeležio pesmu, a posle su je mnogi snimili. Lepo sam sarađivao sa Oliverom i žao mi je što se raspala Jugoslavija. To vreme, ta zemlja, kultura, muzika i saradnja među nama, iznedrili su mnogo dobrih stvari. U toj različitosti naroda trudili smo se da se takmičimo i budemo bolji od drugih na pozitivan način, što je donelo nemerljive rezultate - rekao je svojevremeno Borisavljević.

foto: Dado Đilas

- Tu pesmu sam napisao za 30 sekundi u taksiju. U televizijskoj seriji „Vruć vetar“ ona je postala jako popularna i dan-danas je nezaobilazna na različitim ispraćajima i svetkovinama. Čak se i na stadionima čuje kad je horski pevaju navijači - rekao je svojevremeno Borisavljević.

Oliver Dragojević je pevao ovu pesmu za seriju, a Vojkan je tada pričao i o tome.

foto: Printscreen

- Oliver Dragojević je za “Vruć vetar” snimio “A sad adio” i “Čovek i brod” u Radio Beogradu za samo 15 minuta. Nikad više nije pevao te pesme, ali mislim da problem nije bio u njemu već u Zdenku Runjiću, s kojim je sarađivao i koji nije želeo da se uz njega pojavi još neko ime, a ni ja nisam želeo da se guram. U Sarajevu smo se slikali i izljubili posle koncerta, ali nisam želeo da ga bilo šta pitam, mada mi je njegov menadžer, ničim izazvan, dobacio: “Neće vam on doći u Beograd.” Oliver je divan čovek i umetnik, ima svoje razloge zbog kojih ne želi da dođe i u to neću da ulazim - izjavio je Vojkan 2017. godine.

foto: Dragana Udovičić

Ova pesma je bila veoma popularna, a pevali su je i na sahrani Ljubiše Samardžića.

- Nisam mogao da odem na sahranu Ljubiše Samardžića jer sam znao da će je pevati i emotivno to nisam mogao da podnesem. I Miki Jevremović je ispraćen uz tu pesmu. Ko bi pretpostavio da će se pevati na sahranama. Ta pesma se peva i političarima kada odlaze sa vlasti, pevali su Slobi Miloševiću, Mlađanu Dinkiću, nekim gradonačelnicima pod prozorom – rekao jednom čuveni kompozitor.

- Pevala se i kada su se slavili ispraćaji u vojsku, ali i u kafanama kad je fajront. Najmasovnije izvođenje pesme “A sad adio” bilo je na stadionu u Budimpešti krajem osamdesetih, kada je Ljubiša Samardžić bio proglašen za glumca godine u Mađarskoj. Smoki je na mađarskom pevao tu pesmu, a 100.000 Mađara ga je pratilo. To je najveći hor koji sam ikada imao u svojoj pesmi", rekao je tada kompozitor.

Oliver Dragojević

Dragan Stojnić

Miki Jevremović

Ljubiša Samardžić

(Kurir.rs/A.M:)

Bonus video:

01:12 SANJA MARKOVIĆ, GLUMICA: Imam tremu pred premijeru filma Toma, jako sam uzbuđena