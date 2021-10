BODA SE U SUZAMA OPROSTIO OD ŽIVIĆA: Nije bio takav dogovor, trebalo je da ti mene pratiš u PENZIJU

Glumac Marko Živić preminuo je u 50. godini od posledica korona virusa. On će biti sahranjen danas u 14.30 časova na Novom groblju, dok se komemoracija održava u Beogradskom dramskom pozorištu

- Marko je voleo neke uloge da posveti ljudima kojih nema. Mi ćemo sada igrati za njega - rekao je Andrija Kuzmanović u govoru, dok se Slobodan Boda Ninković oprostio od pokojnog kolege kroz suze.

- On je mene zvao Bodili, Bodice. Ovih dana smo svi gajili nadu da ćemo se svi sresti na ovim daskama. Razmišljao sam kako bih i gde mogao da nađem neko poređenje sa njim, recimo u životinjskom ili biljnom svetu i onda mi se prikazao maslačak, ona nežan, krhk, gizdav. Mislim da ovde nema čoveka koji nije posegnuo jednom za maslačkom, dunuo ga i rasejao ga. Marko je za mene maslačak. Kad s nekim delite par malih kvadrata, kad se skidate zajedno, onda ste valjda dovoljno intimni, prisni. Pričali smo dosta, šalili se, smiljali svašta. I sećam se vrlo dobro koliko se Marko povremeno ljutnuo kad sam ja pokušao da celu stvar malo razigram bio sam malo van konteksta. Međutim, ta poslednja scena u kojoj on šalje Andriju i Anju u spas, a sebe žrtvujeza njihov spas, potupno govori o tome da tu nije bilo mnogo glume, to je bio Markić. I Marko nije bio ovakav dogovor. Trebalo je da ti mene ispratiš u penziju, a ja tebe da ovako pratim. Što bi rekao tvoj "Martini", a kako sad da piše u ovom slučaju i šta da pišem u ovom slučaju. Neka ti je laka zemlja Marko - rekao je glumac Boda Ninković na komemoraciji povodom smrti njegovog kolege i prijatelja Marka Živića, a tokom govora Boda nije uspeo da zadrži suze.

foto: Nikola Anđić

Miloš Biković održan je emotivan govor na komemoraciji.

"Dao si mi afirmaciju i pažnju, dao sam ti osobenost i talenat, vredelo je".

Porodica pokojnog glumca zauzela je prvi red u sali Beogradskog dramskog pozorišta. Oni nisu mogli da sakriju suze zbog preranog odlaska glumca.

Među prisutnima su tu Milina Milša, Petar Benčina, Dejan Lutkić, Sandra Bugarski, Srđan Timarov, Vesna Čipčić, Miloš Biković i drugi...

- Obaveštavamo vas da će komemoracija Marku Živiću biti održana u utorak, 19. oktobra u 11 časova u Beogradskom dramskom pozorištu. Marko će biti sahranjen istog dana u 14.30 časova na Novom groblju. Opelo počinje u 14h - objaviljeno je na zvaničnom Instagram profilu Beogradskog dramskog pozorišta.

foto: Nikola Anđić

