TREBALO JE U PETAK DA IGRAMO U NEČISTOJ KRVI Kolege pokojnog Radovana za Kurir kroz SUZE se opraštaju od skromnog glumca

Tuga do neba

Glumac Radovan Miljanić iznenada je preminuo u svojoj 69. godini, a kolege su u neverici, trebalo je da igraju predstavu za nekoliko dana.

Glumac Aleksandar Srećković za Kurir kaže da je u neverici, trebalo je da rade predstavu u petak i sve je izgledalo potpuno normalno.

- Šta da vam kažem... Bio je jedan divan i pošten čovek i glumac. Pravi kolega, uvek spreman da pomogne. Ja sam šokiran, on je trebao u petak da uskoči u "Nečistu krv", videli smo bio je dobro i bio je normalan, potpuno sam šokiran. Veliki gubitak za nas kao kolege, ali i za pozorište. Vidite da je krenulo nešto na nas glumce - kazao je primetno uzrujan Aleksandar Srećković Kubura.

Poznata srpska glumica Iskra Brajović, ćerka poznatog glumca Voje Brajovića za Kurir kaže da je Radovan bio duhovit i emotivan, i kako ga je opisala "prava rizniva znanja".

- Za dva dana je trebalo da igramo predstavu. Rade je bio na oko skroman i povučen, a iznutra riznica znanja, zanimljivih priča, a pre svega talenta. Godine 2014. sam prvi put zaigrala glavnu ulogu u Nušićevoj "Opasnoj igri", i tu me je dočekao sa očinskom toplinom, davao iskrene i precizne savete.. Pošto njega u toj predstavi ima manje nego mene, uvek bih, dok igram, opazila u džepu scene njegovu figuru u mint zelenom odelu od lana kako pažljivo posmatra šta kolega Prljeta i ja radimo na sceni. I nikada nismo dobili komentar kao vetar u leđa za sledeću scenu. Uglavnom bi to bila pohvala, ali čak i kad nešto opadne onaj tonus u igri komedije, koji je toliko važan, rekao bi "vrati onu radost" i to je zapravo toliko tačna indikacija, jer bez radosti igre nema scene ni predstave. Privatno je bio duhovit, emotivan, posvećen tata, ljubitelj poezije. Nadala sam se da ćemo na proleće slaviti stotu Opasnu igru, i, iako je dragi Bora Nenić već jednom spasao predstavu kada Radetu ne bude bilo dobro pre dve godine , ne mogu da zamislim Opasnu igru bez Radetove pojave i glasa - kazala je Iskra.

