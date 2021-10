FOTKA NEBOJŠE GLOGOVCA SA VENČANJA KOJU JE MALO KO VIDEO: Njegova udovica objavila uspomenu uz reči koje dovode do SUZA! (FOTO)

Milica je bila velika glumčeva ljubav i podrška. Posle smrti supruga ostala je u veoma tužna i nesrećna, o čemu svedoči poruka koju je ostavila na svom Instagram profilu.

Supruga Nebojše Glogovca koji je preminuo 9. februara 2018. u 48. godini, otkrila nam je kako se nosi sa tugom zbog emocionalnog gubitka.

Milica je 2019. na svom Instagram nalogu objavila fotografiju sa njihovog venčanja i na taj način raznežila njihove pratioce.

Da podsetimo, Nebojša Glogovac preminuo je 9. februara 2018. godine, nakon borbe sa opakom bolešću. Glumac je rođen u Trebinju, a o tome kako je postao glumac govorio je jednom za domaće medije.

- Nikad nisam znao da ću biti glumac, niti sam imao pojma šta je to glumac. Što bi rekli klinci, nisam se ložio na to. Ložio sam se na fudbal, na devojke, na sport. Bio sam odličan đak, ali to mi je bilo više onako, usput, lako. Dobro sam pisao, al' nisam bio naročito vredan. Više me zanimalo zezanje. Gluma je, ajd', možda bismo mogli reći, kad računam iz ove, sasvim naknadne perspektive, počela sa četiri godine, kad sam recitovao na Svetog Savu i kad sam se kao konj drao iz petnih žila jer su mi objasnili da to mora da se čuje. I svi su čuli. Pa su me one stare gospođe hvalile više nego ostalu decu. Valjda njih nisu čule. Ne znam, možda bismo mogli reći, tako je krenulo - rekao je glumac svojevremeno za domaće medije.

Glogovca publika pamti po ulogama u ostvarenjima "Spasitelj", "Munje", "Kad porastem biću Kengur", "Ranjena zemlja", "Klopka", "Nebeska udica" i drugim ostvarenjima.

