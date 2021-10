UDOVICA NEBOJŠE GLOGOVCA OTVORILA DUŠU! Bila bih srećna da ćerki kažem: Ovo je ulica koja nosi ime tvog tate!

Milica Glogovac govorila je o svom pokojnom suprugu, glumcu Nebojši Glogovcu i ćerkici Sunčici.

- Jako sam ponosna na prezime koje nosim. Ono je i odgovornost i ljubav. Ja sam inače Crnogorka, rođena na Cetinju i to uvek s ponosom ističem, a ovde se kamufliram naglaskom - kazala je Milica s osmehom.

- U Beograd sam došla da bih studirala, kao što mi iz tih krajeva volimo - objasnila je ona.

Na pitanje dokle se stiglo s inicijativom da ulica na Dorćolu ponese Nebojšino ime, Milica je kazala da je sigurna da će se to desiti.

- Inicijativa Jugoslovenskog dramskog pozorišta bila je da Nebojša dobije ulicu i uputili su je Gradu. Mislim da je sada u toku neka birokratska procedura, nisam upućena, ali sigurna sam da će se to dogoditi jer verujem da bi to ljudi voleli. Ja volim da odvajam njegov lik i delo od onoga što smo bili mi, ali naravno da bih bila srećna da ćerki kažem: "Ovo je ulica koja nosi ime tvog tate". To bi bilo lepo. On to zaslužuje i sigurna sam da svi mislimo da mu to i pripada. Treba da odnegujemo bolje i trajnije vrednosti. On je heroj i legenda, važan primer mladim ljudima. Bio je to i ostao. Verujem da dobra dela žive - kazala je.

Otkrila je da od filmova u kojima je Glogovac glumio najviše voli "Munje" i "Kengura", a od pozorišnih predstava "Hamleta".

foto: Dado Đilas

- Hadersfild je uloga potpuno drugačija od njega, ali toj ulozi se diviš. To je bila jedna od njegovih omiljenih uloga - rekla je Milica i dodala da joj je Nebojša uz sve divne stvari ostavio i svoje prijatelje.

- Branka Katić mi je vrlo draga i bliska prijateljica - istakla je.

Nebojša Glogovac u prvom braku dobio je dvojicu sinova Miloša i Gavrila, a u drugom ćerku Sunčicu.

- Sunčica je 1. oktobra napunila pet godina. Ime joj potpuno odgovara, jer sunce daje život, a ona je moj život. Najlepše je i najteže biti majka. Preselile smo se u Novi Beograd, kraj reke, da smo blizu gradu ali bliže prirodi - rekla je Milica Glogovac u emisiji "Kec na jedanaest", na televiziji K1.

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

00:39 Miodrag Dragičević: Nagrada koju sam dobio donosi veliku odgovornost